Blitzmarathon: Polizei geht auch im Landkreis Landsberg auf Raserjagd

Am Mittwoch findet ein bayernweiter Blitzer-Aktionstag statt: Wo im Landkreis Landsberg die Messpunkte liegen.

Rasern soll es diese Woche für 24 Stunden lang verstärkt an den Geldbeutel gehen: Am Mittwoch, 21. April, startet wieder ein bayernweiter Blitzmarathon – auch im Landkreis Landsberg. Mit dieser Schwerpunktaktion will das Bayerische Innenministerium Verkehrsteilnehmer sensibilisieren. Denn nach wie vor gehen laut Pressemitteilung knapp ein Drittel der Verkehrstoten auf Bayerns Straße auf überhöhte Geschwindigkeit zurück.

Nicht nur bayernweit, sondern auch europaweit sollen am Mittwoch die Laserpistolen gezückt und die mobilen Blitzgeräte aufgestellt werden. Denn der „Speedmarathon“ wird vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk „Roadpol“ koordiniert. Bayern beteiligt sich daran im Rahmen des neuen Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms „2030 Bayern mobil – sicher ans Ziel“. Auch andere Bundesländer nehmen an der Aktion gegen Raser teil. „Zu schnelles Fahren ist kein Kavaliersdelikt, sondern die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle“, erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Vorfeld des achten Bayerischen Blitzmarathons. 2020 wurden in Bayern insgesamt 147 Personen durch Geschwindigkeitsunfälle getötet. Das waren trotz des pandemiebedingt geringeren Verkehrsaufkommens mehr Unfalltote als 2019 (141). „Mit unserem Blitzmarathon wollen wir alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten“, betonte Herrmann. „Uns geht es nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken.“

Wo Autofahrer am Mittwoch im Landkreis Landsberg kontrolliert werden könnten

Denn wie schon in der Vergangenheit stehen alle rund 2100 Messstellen, die im Freistaat festgelegt wurden, online und können im Vorfeld eingesehen werden – jeder kann sich somit rechtzeitig informieren. Im Landkreis Landsberg sind diesmal diese Messpunkte festgelegt worden: auf der Staatsstraße 2055 in Dießen, Höhe Gymnasium, auf der Staatsstraße 2346 bei Achselschwang (außerorts), innerorts auf der Schützenstraße in Windach in Höhe der Hausnummer 18 und 20, in Finning in der Findingstraße (Tempo 30), bei Finning auf der Kreisstraße LL23 (Tempo 70), in Hofstetten in der Hagenheimer Straße (Einmündung) Am Büchele, Ortsverbindung Igling-Hurlach, in Landsberg im Bereich Augsburger Straße (Höhe Iglinger Straße) auf der B17 Höhe Lechrainkaserne Bundesstraße (außerorts), in Landsberg Schwiftinger Straße (Fahrtrichtung Münchener Straße und Fahrtrichtung Schwifting), auf der Staatsstraße 2057 in Höhe Reisch.

Die Bayerische Polizei führt die bayernweit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen bis Donnerstag, 22. April, 6 Uhr durch. Insgesamt rund 1800 Polizisten sowie etwa 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit, so das Innenministerium.

Beim letztmaligen 24-Stunden-Blitzmarathon vom 3. bis zum 4. April 2019 hat die Polizei insgesamt rund 10.800 Geschwindigkeitssünder ertappt, trotz ebenfalls frühzeitig veröffentlichter Messstellen.

Lesen Sie dazu auch: