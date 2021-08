Bogenschützen

18:55 Uhr

WM- und EM-Titel: Siliva Barckholt aus Rott schießt sich zweimal Gold

Plus Silvia Barckholt holt im 3D-Bogenschießen zweimal Gold. Wegen der Corona-Pandemie ist die WM zugleich die EM. Der Erfolg in Ungarn entschädigt die Schützin aus Rott für bittere Momente.

Von Christian Mühlhause

Silvia Barckholt ist eine ehrgeizige Sportlerin. Die Bogenschützin trainiert fast jeden Tag und hat sich daheim in Rott einen Parcours aufgebaut, der auch in Corona-Zeiten ideale Trainingsbedingungen bietet. Das hat sich bei der Weltmeisterschaft im 3D-Bogenschießen in Ungarn, die zugleich auch als Europameisterschaft galt, ausgezahlt. Barckholt sicherte sich die Titel. Dafür hat die Sportlerin während des Wettkampfs weite Strecken zurückgelegt und es ist für sie zugleich eine Entschädigung für eine große sportliche Enttäuschung in der Vergangenheit.

