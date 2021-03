10:11 Uhr

Corona-Ausbruch im Riederauer Kindergarten

Im Riederauer Kindergarten gibt es mindestens einen Corona-Fall - eine Gruppe muss deshalb in Quarantäne. Der Inzidenzwert im Kreis Landsberg steigt unterdessen.

Von Dominik Stenzel

Im Kindergarten in Riederau gibt es mindestens einen positiven Corona-Fall. Wie Dießens Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer auf LT-Nachfrage bestätigt, muss eine Gruppe der Einrichtung deswegen für 14 Tage in Quarantäne. "Das Ganze hat sich am Montag entwickelt. Nach positiven Schnelltests sind PCR-Tests im Penzinger Testzentrum nachgeholt worden."

Um wie viele positive Tests es sich genau handelt, ist Karl Heinz Springer nicht bekannt. "Im Grunde reicht ja ein positiver Test für so eine Maßnahme aus." Der komplette Riederauer Kindergarten müsste jedenfalls Stand jetzt nicht geschlossen werden.

Wie berichtet, haben bereits über das Wochenende mehrere Corona-Fälle rund um einen Kindergarten in Reichling die Fallzahlen im Landkreis Landsberg in die Höhe schnellen und die Lechraingemeinde zum Corona-Hotspot werden lassen. Bei einem Kind und acht Erwachsenen wurde die britische Virusvariante nachgewiesen. Laut Landratsamt-Sprecherin Anna Diem sei inzwischen ein weiterer Infizierter hinzugekommen - die Ergebnisse weiterer Reihentests werden im Laufe des Tages erwartet.

Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg steigt

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) im Landkreis Landsberg ist unterdessen von Dienstag auf Mittwoch von 40,7 auf 42,4 gestiegen. Das Landratsamt meldete insgesamt zehn neue Corona-Infizierte. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 2997 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell befinden sich 100 positiv Getestete in häuslicher Quarantäne (Montag: 98) sowie weitere 323 Kontaktpersonen (Montag: 268).

Im Klinikum in Landsberg werden laut Landratsamt aktuell 15 Covid-19-Patienten behandelt. Zehn befinden sich auf der Normalstation, fünf auf der Intensivstation. Vier Patienten müssen künstlich beatmet werden.

