Coronavirus: Finden Nightgroove und Autosalon in Landsberg statt?

Plus Gesundheitsminister Jens Spahn rät dazu, wegen des Coronavirus Events mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen. Das LT hat nachgefragt, ob im Landkreis Landsberg schon Veranstaltungen abgesagt wurden.

Ist Mitte April beim „Nightgroove“ wieder in vielen Landsberger Lokalen Party angesagt? Kann ich mich beim Landsberger Autosalon über die neuesten Modelle informieren und im Mai wieder über den Dießener Töpfermarkt schlendern? Oder fällt dies alles aus, um eine Verbreitung des Coronavirus zu unterbinden? Für Veranstalter im Landkreis eine durchaus schwierige Entscheidung. Warum der HC Landsberg bei der Eisgala am Sonntag Glück hatte.

Nach dem derzeitigen Stand ist es noch eine Sollbestimmung: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rät dazu, Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern abzusagen. Die Entscheidung liegt beim Veranstalter. Mandy Ullmann und Christopher Dietz organisieren jährlich den Nightgroove in Landsberg. Bands treten in verschiedenen Kneipen auf und die Besucher – zwischen 3000 und 3500 – ziehen von einer Location zur nächsten.

Beim Nightgroove traten im Foyer des Landsberger Stadttheaters „Definitely Soul“ auf. Bild: Julian Leitenstorfer

Ob dazu heuer am 18. April Gelegenheit sein wird, ist in der Schwebe: Christopher Dietz will abwarten, wie sich alles entwickelt. Komme ein obligatorisches Verbot von Veranstaltungen über 1000 Personen, sei die Sache sowieso klar. Sollte es bei der Sollbestimmung bleiben, werde man sich daran orientieren, wie andere Veranstalter reagieren.

Ob es bei einer Absage einen Ersatztermin geben wird, ist offen. „Das hängt auch davon ab, wie sich die Situation im Zusammenhang mit Corona entwickelt und es ab Mai wieder in einen normalen Turnus übergeht.“ Dann könne man versuchen, einen neuen Termin im Frühsommer oder im Herbst zu finden.

Zum Autosalon kommen 5000 bis 6000 Besucher

Ob der Autosalon am 25. und 26. April stattfindet oder nicht, soll kommende Woche nach einem Gespräch mit den Ausstellern entschieden werden, berichtet Helmut Seibold. 5000 bis 6000 Besucher kommen an den zwei Tagen auf das Areal an der Waitzinger Wiese, Seibold schätzt aber, dass nie über 900 gleichzeitig anwesend sind. Er glaubt, dass auf dem 25000 Quadratmeter großen Grundstück die Ansteckungsgefahr nicht so groß ist. „Da kommt man sich weniger nah, als im Supermarkt.“ Nach dem derzeitigen Stand ist Seibold zuversichtlich, „dass wir’s durchziehen“. Die Organisation stehe.

Die Stadt Landsberg besitzt mit dem Sportzentrum eine Anlage, in der Konzerte und andere Veranstaltungen stattfinden. Die große Halle fasst laut Pressesprecher Andreas Létang 1394 Personen. Es kämen aber nur zu wenigen Veranstaltungen mehr als 1000 Personen. Der nächste Termin, bei dem über 1000 Besucher erwartet werden, ist laut Létang das Pfingstcamp der Boogiebären am 30. Mai und 1. Juni. Im Juni findet auf der Waitzinger Wiese die Landsberger Wiesn statt Die Stadt will bis zu diesen beiden größeren Veranstaltungen laut Pressesprecher Andreas Létang die Entwicklung abwarten.

Der Markt Dießen wartet noch ab

Auch der Markt Dießen wartet in Sachen Töpfermarkt ab. Bis 21. Mai sei es noch eine Weile hin, sagt der Geschäftsstellenleiter, Karl Heinz Springer. „Im Augenblick richten wir unser Augenmerk auf Schulen und Kindergärten beziehungsweise auf die Wahl am Sonntag.“

Es gibt aber auch schon Absagen, vor allem kleinerer Veranstaltungen: Gestrichen ist der Bußgottesdienst des Seniorenclubs mit anschließendem Treffen in Geltendorf am heutigen Dienstag. Auch der Radflohmarkt in Türkenfeld am 14. März ist abgesagt. Abgesagt ist auch die Typisierungsaktion für Knochenmarkspender am Donnerstag in den Heimerer Schulen. Der Kleidermarkt in der Mehrzweckhalle in Dießen, der für den 21. März vorgesehen war, findet nicht statt, wie das Kleidermarktteam sagt. Ein Ersatztermin stehe noch nicht fest.

Bereits im Gange war die Eisgala des HC Landsberg, als Jens Spahn dazu riet, Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern abzusagen. Ansonsten hätte es eng werden können, denn diese Marke wurde bisher immer und auch diesmal locker geknackt. 1500 Zuschauer waren am Sonntag in der Halle. Und ebenso viele könnten es auch beim Play-off-Heimspiel der Riverkings am Sonntag werden. Gespielt werden soll auf jeden Fall, sagt HCL-Pressesprecher Joachim Simon. Komme vom Gesundheitsamt die Vorgabe, dass 1000 Besucher das Maximum seien, werde man darauf reagieren.

Tickets werden weiter verkauft

Wie reagieren Besucher im Allgemeinen? Werden überhaupt noch Karten für Veranstaltungen gekauft? Alina Finke vom Ticketservice beim Reisebüro Vivell in Landsberg hat nicht das Gefühl, dass weniger nachgefragt wird. „Die Leute erkundigen sich aber, ob die Veranstaltung stattfindet.

Ganz andere Sorgen haben manche Familien derzeit. Nachdem auch Südtirol zum Risikogebiet erklärt wurde, müssen nun 140 Grund- und Mittelschüler daheim bleiben, wie von Schulamtsdirektorin Monika Zintel zu erfahren ist. Auch zehn Lehrer blieben zuhause, da sie in den Ferien in Südtirol waren.

Unverändert ist die Situation der drei Patienten in Weilheim-Schongau, wie das Landratsamt in Weilheim mitteilt..

Lesen Sie dazu den Kommentar: Absagen wegen Corona: Hysterie oder Notwenigkeit?