vor 18 Min.

Coronavirus: Vier weitere Fälle in Landkreis Weilheim-Schongau

Die Zahl der Infektionen steigt: In Weilheim ist jetzt auch die Berufsschule geschlossen. In 13 Klassen von vier weiteren Schulen fällt ebenfalls der Unterricht aus.

Von Gerald Modlinger

Im Landkreis Weilheim-Schongau breitet sich das neuartige Coronavirus weiter aus. Am Mittwoch wurde es bei weiteren vier Personen nachgewiesen, teilte das Landratsamt in Weilheim mit. Damit sind jetzt sieben Personen mit dem Virus infiziert. Außerdem wurde am späten Mittwochabend darüber informiert, dass die Staatliche Berufsschule in Weilheim am Donnerstag und Freitag geschlossen bleibt.

Es gehe darum, mögliche Infektionsketten zu unterbrechen. Die Schüler und Lehrer werden gebeten, nicht in die Schule zu kommen und auch untereinander persönliche Kontakte zu vermeiden. Auch den ihren Unternehmen sollen die Schüler fernbleiben, bis die Schule den Betrieb wiederaufgenommen hat.

Ein 77-jähriger Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert

Unter den neuen positiv getesteten Fällen ist laut Landratsamt ein Ehepaar, das sich vermutlich in Italien infiziert hat. Das Ehepaar ist in häuslicher Quarantäne, der Gesundheitszustand ist stabil. Ein weiterer positiver Befund wurde bei einem sechsjährigen Kind festgestellt. Das Kind ist in häuslicher Quarantäne und ist frei von Symptomen. Beim vierten positiven Fall handle es sich um einen 77-jährigen Mann, der stationär im Krankenhaus Weilheim aufgenommen wurde. Sein Zustand sei aktuell stabil.

Derzeit fällt im Landkreis Weilheim-Schongau aufgrund von noch nicht bestätigten Testergebnissen an vier Schulen für insgesamt 13 Klassen (von insgesamt 40 Schulen mit 354 Klassen) der Unterricht aus. Sobald die Testergebnisse einen negativen Befund aufweisen, können die Klassen wieder die Schule besuchen.

Der erste Corona-Patient ist nach München verlegt worden

Der Zustand des ersten Corona-Patienten, ein 80-jähriger Mann, konnte laut ärztlichem Bulletin bis Dienstagnacht stabilisiert werden, mit einer tendenziellen Verbesserung des Zustandes. In der Nacht auf Mittwoch sei eine Verschlechterung eingetreten, wodurch das intensivmedizinische Ärzte-Team gezwungen gewesen sei, die Intensivität der Beatmung zu verstärken. Es zeichne sich ab, dass der Patient eine externe Lungenunterstützung benötigt, wie sie nur in universitären Spezialzentren vorgehalten wird.

Der Patient wurde daraufhin in das Klinikum rechts der Isar in München verlegt.

Aus den USA soll ein Medikament geliefert werden

Das in den USA angeforderte antivirale Medikament „Remdesivier“ wird sofort nach Eintreffen per Eilboten ans Klinikum rechts der Isar weitergegeben.

Im Landkreis Landsberg werden weiterhin zahlreiche Veranstaltungen abgesagt, beispielsweise von der Stadtpfarrei zu den Heiligen Engeln in Landsberg. Auch die Stadt Landsberg mahnt die Bürger zur Vorsicht: Alle Gäste der städtischen Veranstaltungen werden gebeten, sich vor dem Besuch selbst zu vergewissern, ob sie in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet waren und dort Kontakt mit Menschen hatten sowie den eigenen Gesundheitszustand kritisch zu hinterfragen, heißt es in einer Mitteilung.

Im Landsberger Landratsamt tagt heute eine Taskforce, um das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten, unter anderem geht es dabei darum, eine Art Drive-In zur Behandlung von Infizierten einzurichten.

Auch in Augsburg wirkt sich die Ausbreitung des Coronavirus immer mehr auf das öffentliche Leben aus: Diese Folgen hat das Coronavirus für die Augsburger Kitas und Schulen

Themen folgen