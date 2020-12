vor 34 Min.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Landsberg sinken weiter

Die Corona-Lage im Landkreis Landsberg ist stabil. Warum der Inzidenzwert der Neuinfektionen erneut weiter sinkt.

Von Thomas Wunder

Donnerstag 192,0, Freitag 157,9, Samstag 155,4, Sonntag 143,0, Montag 127,2: Der Inzidenzwert der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Landsberg ist über das Wochenende stetig gesunken. Auch die Zahl der positiv Getesteten in Quarantäne ist rückläufig.

Zumindest für den weiter sinkenden Inzidenzwert (Infizierte auf 100.000 Einwohner) gibt es einen Grund. Das Robert-Koch-Institut, dass den Wert errechnet, hat die neuen Corona-Fälle bislang nicht dazugerechnet. Gleichzeitig fallen aber jene Personen aus der Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz, die vor acht Tagen positiv getestet wurden.

Das Landratsamt meldet am Montag rückläufige Zahlen bei den Personen, die positiv getestet wurden und sich derzeit in Quarantäne befinden: von 277 am Sonntag auf 243 am Montag. Hinzu kommen 817 Kontaktpersonen, die ebenfalls zu Hause bleiben müssen.

Im Landsberger Klinikum werden fünf Patienten beatmet

Im Klinikum in Landsberg werden laut Landratsamt aktuell 25 Covid-19-Patienten behandelt. Diese Zahl ist derzeit relativ stabil. 20 Patienten werden auf der Allgemeinstation behandelt, die fünf Intensivpatienten müssen alle beatmet werden.

Und wie werden die strengen Corona-Regeln von den Landkreisbürgern eingehalten? Vom vergangenen Wochenende meldet die Dießener Polizei mehrere Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen. In acht Fällen werde dem Landratsamt eine Anzeige vorgelegt, weil die Betroffenen ohne triftigen Grund nach 21 Uhr unterwegs gewesen waren. Die Landsberger Polizei musste drei Verstöße gegen die Maskenpflicht ahnden.

