Eishockey: So plant der HC Landsberg die neue Saison

Plus Der HC Landsberg übersteht die Corona-Krise mit einem "blauen Auge". Jetzt wird der Etat für die neue Saison in der Oberliga vorgestellt – und der wird kräftig aufgestockt.

Beim Eishockey-Oberligisten HC Landsberg halten sich die finanziellen Einbußen nach der Corona-Saison in Grenzen. Dazu haben auch die Mannschaft und die Trainer einen großen Beitrag geleistet. Die genauen Zahlen stellte das Präsidium bei der Jahresversammlung vor – und auch die für die neue Saison.