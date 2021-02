Endlich wieder zum Friseur: Kampf dem Wildwuchs

Plus Der Besuch beim Friseur ist mehr als nur reines Haareschneiden. Warum sich auch LT-Redakteur Dominic Wimmer so auf den nächsten Termin freut und die Öffnung der Läden für überfällig hält.

Es wuchert über Ohren, es wellt sich an sämtlichen Stellen, Strähnen hängen ins Gesicht und stellenweise gibt es Spliss: Viele Männer und Frauen warten sehnlich darauf, dass die Friseure wieder aufmachen.

Am Montag ist es so weit, wenn sich in den Salons in Dießen, Kaufering, Landsberg und fast allen anderen Orten im Landkreis die Ladentüren öffnen. Dann wird shampooniert, geschnitten, getrimmt, frisiert und geföhnt.

Es gab rund um den Lockdown „light“ und den harten Cut (28. Oktober und 16. Dezember) zwei Branchen, die besonders bemitleidet wurden – Gastronomen und Friseure. Bei beiden Branchen trifft man sich und die soziale Komponente ist nur an wenigen anderen Orten höher. Der Friseurbesuch ist für viele von uns nicht nur aus optischen Gründen Balsam für die Seele. Sondern es tut auch gut, wenn man die Friseurin des Vertrauens nach fast einem Vierteljahr Lockdown wieder sieht und über Gott und die Welt ratschen kann.

Der Corona-Lockdown hat die Friseure und andere Branchen getroffen

Dass die Salons nun am Montag nach zweieinhalb Monaten wieder öffnen dürfen, ist ein erster Schritt in Richtung Normalität. Die stark gesunkenen Corona-Infektionszahlen geben es her. Noch dazu sind die Auflagen und Hygienevorschriften entsprechend streng und erlauben kaum Schlupflöcher. Noch dazu wird eine Branche, in der sich manche illegal mit Schwarzarbeit über Wasser gehalten haben, wieder in Lohn und Brot gebracht. Wir alle dürfen uns auf die neue (alte) Frisur freuen.

