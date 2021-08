Finning

10:57 Uhr

Braucht Finning einen Radweg und ein Sammeltaxi?

Plus Alternativen zum eigenen Auto werden auch auf dem Land diskutiert. Am Beispiel Finning zeigt sich jedoch, dass diese nicht so einfach zu bieten sind.

Von Dagmar Kübler

Drei Bürgeranträge beschäftigten den Gemeinderat Finning in seiner jüngsten Sitzung, alle drehten sich um den Verkehr. Gewünscht wurden ein Radweg entlang der Kreisstraße nach Schöffelding sowie eine Tempo-30-Zone im Linden-, Ahorn- und Buchenweg. Außerdem hatten 148 Bürgerinnen und Bürger einen Antrag auf eine Erweiterung des Anrufsammeltaxis AST auf die Buslinien 91 ( Geltendorf) und 14 ( Landsberg) bis nach Finning unterzeichnet. Dieser Taxi-Antrag sorgte für den meisten Gesprächsstoff im Gremium.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen