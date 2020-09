vor 33 Min.

Für den Mühlbach in Windach gibt es neue Pläne

Wie sich die Windach nach der Entfernung des Wehrs in Oberwindach entwickelt hat, ist am Bild oben zu sehen. Die Karte zeigt die Planung des Wasserwirtschaftsamts.

Plus Das Flüsschen Windach soll in Zukunft fischreicher werden. Deshalb wurde das alte Wehr abgebaut. Jetzt präsentiert das Wasserwirtschaftsamt auch eine Idee für den bei vielen Einwohnern beliebten Mühlbach.

Von Frauke Vangierdegom

Die Windach ist ein Juwel, das es zu erhalten und weiterzuentwickeln gilt – so beschreiben die Fachleute die Entwicklung des Flusses im Bereich der gleichnamigen Ortschaft seit dem Wehrbruch 2015, der letztlich dazu führte, dass kein Wasser mehr in den angrenzenden Mühlbach abgeleitet wird. Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten jetzt Experten des Wasserwirtschaftsamts Weilheim, des Landratsamts Landsberg und der Planungsbüros vor, wie sie sich die Zukunft des Gewässers vorstellen. Und sie gaben Einblicke in die weitere Nutzung des Mühlbachs, in den das einstige Wehr Wasser aus der Windach ableitete.

Zur Erinnerung: Im Januar 2015 war das Wehr, das zur Zeit des Ersten Weltkriegs erbaut worden war, bei einem Hochwasser zusammengebrochen. Als Vertreter des Freistaats Bayern, der 2015 Eigentümer des Bauwerks wurde, wurde das Wasserwirtschaftsamt eingeschaltet, um für die notwendige Sicherheit und damit für den Abbau der Überreste des Wehrs zu sorgen. Davon aber war weder die Gemeinde noch ein Teil der Bevölkerung begeistert. Denn der Abbau des Wehrs bedeutete, dass der nahe gelegene Mühlbach dann vom Wasser der Windach nicht mehr gespeist und damit versiegen würde. Der Mühlbach hat bei vielen Windachern eine emotionale Bedeutung als Bade-, Spiel- und Erholungsort.

Eine Aufstauung ist auch rechtlich nicht mehr möglich

Demgegenüber steht die Umsetzung einer EU-Richtlinie, nach der Fließgewässer wie die Windach möglichst zu 100 Prozent durchgängig gehalten oder gemacht werden sollen. Weil aber die Windach ohnehin im jährlichen Mittel nicht sehr viel Wasser mit sich führt, würde eine weitere Ableitung in den etwa einen Kilometer langen Mühlbach diese Durchgängigkeit verhindern.

Zwischenzeitlich hat das Wasserwirtschaftsamt nicht nur das zerbrochene Wehr entfernen lassen, sondern auch das bis dahin in Privatbesitz befindliche Wasserrecht gekauft – mit der Maßgabe, dieses Wasserrecht zurückzugeben. Ohne Wasserrecht (es wurde im Dezember 2018 zurückgegeben) ist eine Aufstauung der Windach jetzt auch rein rechtlich nicht mehr möglich.

Die Muscheln haben sich gut entwickelt

Schon im Sommer 2015 waren im Mühlbach Bachmuscheln gefunden worden. Wie der Projektleiter im Wasserwirtschaftsamt, Markus Brandtner, im Rahmen der Pressekonferenz mitteilte, habe man vor 2015 nichts von einem Bachmuschel-Bestand im Mühlbach gewusst. Im Frühjahr 2016 wurden die Muscheln in die Windach umgesiedelt, wo sie sich seither gut entwickelt und vermehrt haben.

Seit Ende 2018 laufen jetzt die Untersuchungen und Planungen, wie mit der Windach und dem Mühlbach weiterverfahren werden soll. Im Januar 2019 wurden die Reste des zerbrochenen Wehrs „aus Gründen der Verkehrssicherheit“ endgültig abgebaut (LT berichtete).

Mittlerweile sei aus der Windach im Bereich der Ortschaft Windach ein Kleinod geworden, das man so schnell nicht wieder finde, sind die Experten überzeugt. Vor allem der obere Teil der Windach befinde sich in einem erfreulichen Zustand. Daher müsse alles getan werden, dass die Entwicklung des Flusses weiter positiv voranschreiten könne.

Häufig führt die Windach nur wenig Wasser

Denn, trotz aller Zuversicht, gebe es noch Defizite in der Windach. So sei es der Wunsch der Fischerei-Fachleute, Fische wie die Elritze, den Flussbarsch oder die Nase anzusiedeln. Das aber könne nicht gelingen, würde weiterhin Wasser in den Mühlbach abgeleitet und würde nicht für eine Durchlässigkeit der Windach gesorgt. Denn besonders in den Sommermonaten führe der Fluss relativ wenig Wasser und „Ökologie findet nicht bei Hochwasser statt, sondern bei Normal- oder Niedrigwasser“, so die Meinung im Wasserwirtschaftsamt.

Wie aber kann den Windachern bei ihrem Wunsch nachgekommen werden, den Mühlbach auch künftig als Naherholungsraum nutzen zu können? Diese Frage treibt die Menschen in Windach um, seit das Wehr entfernt ist. „Wir können im Mühlbach keine Kulturlandschaft erschaffen, die am Tropf einer Pumpe hängt“, nimmt Markus Brandtner der Gemeinde die Hoffnung, den Mühlbach in irgendeiner Form wiederzubeleben.

Wasser aus den Hängen kann gesammelt werden

Aber es gibt einen Lichtblick: Weil aus den an den Mühlbach angrenzenden Grundstücken, Straßen und Hängen Wasser in den Bach fließe, könne ein sogenanntes Stillwasser angelegt werden. In einem etwa einen Meter tiefen und rund 230 Meter langen Becken könne Niederschlags- und Quellwasser gesammelt werden. Dort sehen die Planer vor, Sitzgelegenheiten zu schaffen und einen Rundwanderweg anzulegen, der auch in das FFH-Gebiet in den Auen an der Windach führen soll. Damit könne zumindest teilweise der Mühlbach als beliebter Treffpunkt für die Windacher Bürger erhalten bleiben. Außerdem verbessere man mit einem Stillgewässer auch die Lebensbedingungen für Amphibien, Insekten und Vögel. Im Rahmen der weiteren Planungen sollen vor allem die Anwohner am Mühlbach zu ihren Wünschen und Vorstellungen befragt werden. Das soll bis Ende dieses Jahres geschehen.

