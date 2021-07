ICE hält erstmals in Geltendorf

Am Samstag hält erstmals planmäßig ein ICE in Geltendorf. Der Zustieg ist nur in Richtung Berlin möglich.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Bahnhofs Geltendorf hielt dort am Samstagnachmittag planmäßig ein ICE. Die Bahn stockt über den Sommer ihre Kapazitäten für Urlauber und Ausflügler auf.

Der Zug fährt von Berlin über Leipzig bis Augsburg und wird dort geteilt. Ein Teil fährt weiter über München nach Landeck in Tirol, der andere Zugteil über Geltendorf nach Bregenz in Vorarlberg. An Samstagen kann man um 15.53 Uhr in Geltendorf in den ICE einsteigen und kommt ohne Umsteigen nach fünf Stunden und 22 Minuten um 21.15 Uhr in der Hauptstadt an. Bei Reisen mit Umstiegen ist man mitunter eine ganze Stunde länger unterwegs.

Richtung Bregenz ist kein Zustieg möglich

Der Zug war zu etwa drei Viertel mit Fahrgästen besetzt. Dieser verkehrt nur am Samstag und zwischen dem 3. Juli und 11. September auf dieser Route. Der Zustieg in Richtung Bregenz ist in Geltendorf wegen der hohen Bahnsteigkante für S-Bahn – die ermöglicht den barrierefreien Zustieg in die S-Bahn – auf den Gleisen 3 und 4 aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Auf Gleis 3 fuhr der Zug in Richtung Bregenz um 12.15 Uhr ein. Die Gleise 4 und 5 hätten die richtige Bahnsteighöhe, waren aber am Samstagmittag zum Zeitpunkt des Eintreffens des ICEs durch die Bayerische Regiobahn belegt.

Im abendlichen Verkehr von Bregenz nach Berlin ist der Zustieg in Geltendorf samstags auf Gleis vier oder fünf möglich. Im Zugverlauf muss der Triebfahrzeugführer in Geltendorf den Führerstand Richtung Kaufering wechseln. Auch Geltendorfs Bürgermeister Robert Sedlmayr zeigte sich interessiert an der neuen Zugverbindung und hielt bei seiner Radtour am Bahnhof an. Wie Sedlmayr sagte, wollte er ursprünglich heute mit der Direktverbindung nach Berlin zu seinem studierenden Sohn fahren, jedoch sei das aus terminlichen Gründen seines Sohnes nicht möglich gewesen. Er wolle die Fahrt zu einem anderen Zeitpunkt nachholen, sagte Sedlmayr. (ar)

Lesen Sie dazu auch