Geltendorf

11.08.2021

Ist der Busverkehr im Landkreis Landsberg zu teuer und nicht gut genug?

Den Busverkehr im Landkreis Landsberg organisieren unter dem Dach der Landsberger Verkehrsgemeinschaft (LVG) mehrere Busunternehmen. Aus Geltendorf wird an diesem System Kritik geübt.

Plus Eine Geltendorfer Familie klagt über hohe Kosten und ungenügende Qualität. Sie wünscht sich einen baldigen Anschluss an den MVV. Was das Landratsamt zu der Kritik sagt.

Von Gerald Modlinger

Neidvoll blickt Franziska Maral von Geltendorf in den Landkreis Fürstenfeldbruck, wenn sie ausrechnet, wie viel die Busfahrten ihrer drei Kinder zur Waldorfschule nach Landsberg kosten. Im Jahr kommt da eine stattliche vierstellige Summe zusammen. Im Nachbarlandkreis mit MVV-Tarif gibt es dagegen ein 365-Euro-Ticket für Schüler. Doch nicht nur die Fahrpreise ärgern die Mutter einer Tochter und zweier Söhne im Alter von elf bis 15 Jahren. Auch mit der Qualität des Busverkehrs im Landkreis ist sie – ebenso wie andere Eltern aus Geltendorf – unzufrieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen