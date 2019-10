Günstiger Wohnraum in Landsberg: Soll die Stadt lieber kaufen als bauen?

Plus Wie geht es am Baugebiet am Wiesengrund in Landsberg weiter? Der Stadtrat ist sich uneins. Oberbürgermeister Mathias Neuner hat eine neue Idee, wie die Stadt schnell zu Wohnraum kommen kann.

Bei der Frage, wie in Landsberg preisgünstiger Wohnraum geschaffen werden kann, sind im Stadtrat erneut die Meinungen aufeinandergeprallt. Konkrete Entscheidungen über vier Anträge zur Bebauung am Wiesengrund an der Schongauer Straße wurden nicht getroffen. Aber Oberbürgermeister Mathias Neuner ( CSU) legte eine neue Idee auf den Tisch, wie die Stadt selbst zu günstigem Wohnraum kommen kann. Um was es sich dabei handelt.

Im Stadtrat stehen sich beim Wiesengrund zwei große Lager gegenüber: Auf der einen Seite befinden sich Grüne, UBV, SPD und Landsberger Mitte und ÖDP, die auf ein kommunales Engagement setzen. Dazu wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche Vorschläge gemacht: Die Stadt solle selber bauen, das Projekt an ein Kommunalunternehmen oder – so der jüngste Vorschlag – an die Heilig-Geist-Spital-Stiftung auslagern.

Bäume und Ackerscholle gegen Betongold?

Die CSU und der Oberbürgermeister sind hingegen dafür, dieses Gelände an die neue staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim zu veräußern. Zugleich solle sich die Stadt Landsberg vom Freistaat langfristige Belegungsrechte einräumen lassen. Außerdem könnte in Zusammenarbeit mit einem Investor am Wiesengrund ein Einheimischenmodell für Eigentumswohnungen entwickelt werden. Denn, so argumentiert vor allem Oberbürgermeister Neuner, die Stadt selber habe gar nicht die personellen Kapazitäten, dort kurzfristig bis zu 200 Wohnungen zu errichten. Außerdem müssten, so ergänzte Christian Hettmer ( CSU), in den Wohnungsbau zwischen 38 und 70 Millionen Euro investiert werden. Sollte die Stiftung die Wohnungen errichten, stelle sich die Frage, woher sie das Geld nehmen soll: Von der Bank oder aus dem Verkauf von Wald? Und entspreche Wohnungsbau überhaupt dem Zweck der Stiftung?

„Was gibt es Wichtigeres, als eine Wohnung zu haben“, sagte darauf Stefan Meiser ( ÖDP), und er verdeutlichte: „Ich hänge nicht an der Scholle und an Bäumen. Das ist eine rentierliche Investition, wenn wir einen Kredit in Betongold umwandeln.“ Auch Dr. Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte) schreckten Schulden nicht: Gehe man von einer auf 9,50 Euro pro Quadratmeter gedeckelten Miete aus, würde die Vermietung von Wohnungen eine Rendite von 2,3 oder 4,4 Prozent (im Falle einer staatlichen Förderung von 30 Prozent) erzielt werden.

So viel könnte der Wiesengrund wert sein

Durchaus ähnliche Überlegungen stellte dann aber auch der Oberbürgermeister an. Man könne in Wohnungen auch investieren, ohne selbst zu bauen: Dabei hatte Neuner rund 70 SoBoN-Wohnungen im Blick, die auf dem Papierbach-Gelände gebaut werden. Die Stadt könnte diese vom Projektentwickler ehret+klein praktisch zum Herstellungspreis erwerben. Eigentlich waren diese verbilligten Wohnungen dafür gedacht, sie an Selbstnutzer mit niedrigerem Einkommen zu verkaufen. Der städtebauliche Vertrag könnte aber auch geändert werden, damit die Stadt die Wohnungen kaufe und zu günstigen Bedingungen vermiete. Dafür könne auch die 30-Prozent-Staatsförderung beansprucht werden. „Das ginge schnell, und für alle wäre was getan“, warb Neuner für seinen Vorschlag. Bezahlt werden könnten die Wohnungen mit dem Geld, das die BayernHeim für den Wiesengrund bezahlen würde, schlug Neuner vor. Und das könnten, wie zuvor Christian Hettmer erklärt hatte, je nach Baudichte zwischen 14 und 18 Millionen Euro sein.

Wie kann die Stadt Landsberg ihren eigenen Bestand an Mietwohnungen vergrößern? Da könnte jetzt auch die Bebauung am Papierbach ins Spiel kommen. Bild: Thorsten Jordan

Im Stadtrat stieß Neuners Vorschlag auf ein eher zurückhaltendes Echo. Ein gewisses Interesse ließ allenfalls Wolfgang Weisensees Reaktion erkennen. Christoph Jell (UBV) blieb skeptisch: „Es ist ein grundsätzliches Thema: Verkaufen wir Grund und nehmen Ehret die billigen Wohnungen ab, mit denen er eh nichts zu tun haben will oder wollen wir im eigenen Bestand wieder mehr Wohnungen haben?“ Man solle mal die Mieter der früheren GBW-Wohnungen fragen, die der damalige Finanzminister Markus Söder an Investoren verkauft habe, ob die BayernHeim bauen solle. Außerdem sei die Frage, wann BayernHeim am Wiesengrund wirklich bauen würde, sagte Moritz Hartmann (Grüne). „BayernHeim hat noch gar nichts gebaut, die suchen selbst Personal und wollen bis 2025 10.000 Wohnungen bauen, wenn wir uns jetzt bewerben, wann sind wir dran?“

Was heißt denn "kritisch"?

Anschließend ging es erneut um die Frage, unter welchen Voraussetzungen überhaupt der 30-Prozent-Zuschuss aus dem Wohnungsbaupakt Bayern an die Stadt fließen würden. Doris Baumgartl (UBV) verwies auf Utting, wo die Gemeinde für den Bau von Wohnungen ein Kommunalunternehmen gegründet hat. „Ich verstehe nicht, warum uns das nicht gelingt und gesagt wird, es auf ein Kommunalunternehmen zu übertragen, geht nicht.“

Das Modell Utting werde trotz bereits gegebener Förderzusage durchaus „kritisch“ gesehen, erklärte der Oberbürgermeister. Mit dieser Aussage konnte wiederum Moritz Hartmann nicht viel anfangen: „Was heißt kritisch, geht es oder geht es nicht?“ Eine Antwort darauf erhofft sich der Stadtrat jetzt von einem mit diesem Thema befassten Rechtsanwalt. Dieser soll vor weiteren Entscheidungen hinzugezogen werden, beschloss der Stadtrat mit 20:5 Stimmen.