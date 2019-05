Haben Kerzen das Feuerdrama von Ummendorf ausgelöst?

Plus Er lebte zurückgezogen und ohne Strom: Ein 71 Jahre alter Mann stirbt beim Brand seines Hauses. Was die Polizei bislang weiß und was nicht.

Bei einem Wohnhausbrand im Pürgener Ortsteil Ummendorf ist am späten Mittwochabend ein Bewohner ums Leben gekommen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt , konnte der 71 Jahre alte Besitzer des Einfamilienhauses nur noch tot von der Feuerwehr geborgen werden. Der Sachschaden am Gebäude wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Offenbar hatte der allein stehende Mann in seinem Wohnhaus keinen Strom mehr und beleuchtete das Anwesen nur mit Kerzen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bezüglich der Brandursache dauern noch an.

Die Brandruine ist nicht mehr bewohnbar

Am Tag danach hängt immer noch der Brandgeruch in der Luft. Die verkohlten Überreste des Dachs ragen in den weiß-blauen Mai-Himmel. Die Fahrspuren der Feuerwehrfahrzeuge sind noch auf den benachbarten Wiesen zu sehen. Hier im südöstlichen Teil von Ummendorf herrscht ansonsten Idylle: Vogelgezwitscher und ein freier Blick auf die Alpen. Allerdings trügt der Schein. Das Feuerdrama, das sich am späten Mittwochabend an dieser Stelle abgespielt hat, hat ein Menschenleben gefordert.

Es war gegen 21 Uhr, als Anwohner die Feuerwehr alarmierten. Franz Kandra saß zu diesem Zeitpunkt gerade gemütlich vor dem Fernseher, als er von den Einsatzkräften aus dem Haus geklingelt wurde. Dass das nur wenige Meter entfernte Haus des 71-jährigen Nachbarn brennt, hatte er gar nicht mitbekommen. „Man hat auch von außen nicht viel gesehen. Es hat nur richtig gequalmt. Als die Feuerwehr das Dach geöffnet hat, kamen Flammen raus“, so Kandra. Wenig später bargen die Einsatzkräfte die Leiche seines Nachbarn aus dem Erdgeschoss. „Das ist sehr tragisch. Ich habe ihn zuletzt kaum noch gesehen. Er ist nur wenig rausgegangen und war gesundheitlich nicht mehr so auf der Höhe.“ Franz Kandra bestätigt die Information der Polizei, dass der 71-Jährige schon länger ohne Strom in seinem Elternhaus lebte.

Die Nachbarn sahen den Mann nur noch sehr selten

Ob der Mann seine Stromrechnungen nicht mehr bezahlen konnte oder was tatsächlich der Grund dafür war, darüber konnte auch Pürgens Bürgermeister Klaus Flüß nur spekulieren. Er machte sich am Morgen danach ein Bild von der Lage am Unglücksort. „Das ist sehr bedauerlich und traurig. Der Mann hat sehr zurückgezogen gelebt. Ich habe ihn mal besucht und gefragt, ob er Hilfe braucht. Aber er hat keine angenommen“, sagt Bürgermeister Klaus Flüß.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der 71-jährige Bewohner sein altes Haus nur mit Kerzen beleuchtet, da er ja keinen Strom mehr hatte. Ob die Kerzen nun der Auslöser für das Unglück waren, ist noch unklar. Denn die Ermittlungen der Brandfahnder dauern noch an. Sie waren am Donnerstag bei Tageslicht vor Ort, um die Brandruine zu untersuchen und Spuren zu sichern. Zudem sicherte die Feuerwehr das Gebäude gegen unbefugten Zutritt.

Die traurigen Überreste des Wohnhauses in Ummendorf. Der 71 Jahre alte Eigentümer starb bei dem Brand. Bild: Thorsten Jordan

Die Leiche des Mannes wurde obduziert

Außerdem wurde die Leiche des Mannes am Donnerstagnachmittag in der Rechtsmedizin obduziert, um die Todesursache festzustellen. „Sie bestätigte den Brand als Todesursache. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergaben sich nicht“, teilte das Polizeipräsidium mit. Der Mann starb wohl also an den Rauchgasen. Wie es nun mit dem Gebäude weitergeht, ist laut Bürgermeister Klaus Flüß noch offen. „Diese Frage müssen die Hinterbliebenen klären.“ Laut Nachbarn hinterlässt der 71-Jährige zwei erwachsene Töchter.