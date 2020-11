vor 18 Min.

Im Landkreis geht der Trend zur Urnenbestattung

Plus Die Entwicklung bei den Beerdigungsformen stellt die Kommunen vor Herausforderungen. Der Penzinger Pfarrer erläutert den Standpunkt der katholischen Kirche.

An Allerheiligen gehen die Menschen auf die Friedhöfe, um ihrer toten Verwandten und Freunde zu gedenken. Immer seltener allerdings suchen sie klassische Gräber mit Särgen auf. Die Art der Bestattungen hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Das stellt die Kommunen vor Herausforderungen, und einige Entwicklungen werden von der katholischen Kirche kritisch gesehen. Der Trend geht zur Urnenbestattung.

Pfarrer Martin Rudolph aus Penzing verweist auf Nachfrage des LT darauf, dass es nach der Auffassung der katholischen Kirche einen Ort braucht, den man aufsuchen kann und der in Verbindung mit dem Verstorbenen steht. „Anonymität widerspricht erfahrungsgemäß dem menschlichen Grundbedürfnis bei der Trauerbewältigung“, sagt der Geistliche. Auch sieht er im Bekenntnis zur Erinnerung an den Namen eines Verstorbenen ein Bekenntnis zur Würde des Menschen. Er sagt zudem, dass die Bestattung des Leichnams eine „gewisse Analogie zum Begräbnis Jesu“ aufweise. Der Leichnam Jesu sei von Josef von Arimatäa in ein Grab gelegt worden. Seit der Auferstehung Christi sei das Grab daher ein Zeichen der Hoffnung.

Das Einäscherungsverbot wurde 1963 aufgehoben

„Als Ende des 19. Jahrhunderts in unseren Breiten die ersten Feuerbestattungen aufkamen, ging damit eine neue Weltanschauung einher, die den Glauben an eine Auferweckung und an das ewige Leben infrage stellte.“ Die Feuerbestattung habe bedeutet: „Mit dem Tod ist alles aus, es gibt keine Auferstehung des Leibes.“ Aus diesem Grund habe sich die Kirche lange dagegen ausgesprochen. Seit 1963 sei das Einäscherungsverbot aufgehoben, weil sich die Gründe für Feuerbestattungen verändert hätten. Die seien in der Regel nicht durch eine bestimmte Weltanschauung bedingt und beinhalten keine Ablehnung des Auferstehungsglaubens. Meist stehen Fragen der Grabpflege oder finanzielle Gründe im Vordergrund. Man möchte den Angehörigen die Grabpflege nicht zumuten.

Der Pfarrer betont aber auch: „Der christliche Glauben beinhaltet das Bekenntnis zur Auferstehung des Fleisches.“ Das sei aber nicht im biologischen Sinne zu verstehen. Er verweist auf den Apostel Paulus, der im ersten Brief an die Korinther schreibt: „Was gesät wird, ist verweslich, was auferweckt wird, ist unverweslich. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib.“

Mittlerweile gibt es mehr Feuerbestattungen

Laut Rudolph sind in der Pfarreiengemeinschaft Penzing-Weil inzwischen rund zwei Drittel Feuerbestattungen. Noch höher liegt der Wert in der Marktgemeinde Kaufering, wie eine Anfrage des LT zeigt. „Machten die Feuerbestattungen gegenüber den Erdbestattungen vor zehn Jahren noch etwas mehr als die Hälfte aus (55 Prozent), waren es im Jahr 2019 rund 77 Prozent aller Bestattungen“, informiert Bürgermeister Thomas Salzberger. Und er geht davon aus, dass sich das Erscheinungsbild der Friedhöfe „künftig immer schneller verändern“ werde, weil die Neuanlage von Gräbern mit Erdbestattung stark abgenommen habe. Keine großen Veränderungen gebe es hingegen in Kaufering bei der Bereitschaft, das Grabrecht nach Ende der Laufzeit zu verlängern, so Thomas Salzberger.

Für die Gemeinden bedeuten die Veränderungen auch, dass sie sich überlegen müssen, wie sie den Unterhalt ihrer Friedhöfe – in Kaufering gibt es zwei – finanzieren. Die Marktgemeinde hat deswegen im vergangenen Jahr eine neue Gebührensatzung erlassen. „Die vorherige stammte aus dem Jahr 2005. Viele Kommunen erhöhen alle vier Jahre“, verweist Bürgermeister Thomas Salzberger. Im Vergleich zu vor zehn Jahren hat sich der Preis pro Jahr beim Einzelgrab (jetzt 92 Euro) und beim Doppelgrab (jetzt 181 Euro) verdoppelt. Die Ruhezeit beträgt 20 Jahre. Die Urnennische beziehungsweise das Urnengrab kosteten vor zehn Jahren 19 Euro. Nun sind es 89 Euro für die Nische und 73 Euro fürs Grab.

Anonyme Bestattungen seien in Kaufering bereits möglich, ob das Angebot ausgeweitet werde auf andere Bestattungsformen, mit der Frage werde sich der Marktgemeinderat im kommenden Jahr befassen, sagt Thomas Salzberger auf Nachfrage.

In Vilgertshofen sind Baumbestattungen möglich

Alternativen gibt es bereits in Vilgertshofen. In den Gemeindeteilen gibt es insgesamt vier kirchliche und fünf gemeindliche Friedhöfe. „Das ist historisch so gewachsen“, sagt Bürgermeister Albert Thurner. Besonders interessant sei die Entwicklung des Friedhofs im namensgebenden Ortsteil Vilgertshofen. Dort gibt es nur eine gemeindliche Ruhestätte, die errichtet wurde, als das Seniorenheim nach Vilgertshofen kam. Lange Zeit sei sie jedoch kaum belegt gewesen. „Die paar vorhandenen Gräber drohten, aufgelöst zu werden“, erzählt der Bürgermeister.

Die Gemeinde Vilgertshofen habe daher auf den Wunsch der Menschen nach alternativen Bestattungsformen reagiert: Seit gut zwei Jahren sind in Vilgertshofen auch Baumbestattungen und anonyme Bestattungen möglich. Dabei sind die Urnen in den Boden eingelassen. Verschlossen werden die Gräber mit bronzenen Grabstättensiegeln, auf denen jeweils ein Lebensbaum abgebildet ist.

Wie Albert Thurner berichtet, ist die gemeindliche Ruhestätte in Vilgertshofen nunmehr ausgelastet. Von 47 Baumbestattungsplätzen seien derzeit sieben belegt, von 31 verfügbaren anonymen Baumgräbern bereits 13.

Der Bürgermeister vermutet, dass Baumbestattungen früher oder später auch auf den anderen gemeindlichen Friedhöfen angeboten werden. „Dort haben wir genug Platz“, sagt Thurner. „Um die Kirchen herum gibt es dagegen weniger Lücken.“

