Inzidenzwert im Landkreis Landsberg: Weiter unter 100

Kommen schon diese Woche Lockerungen? Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg ist den zweiten Tag in Folge unter 100.

Reines Wochenend-Phänomen oder wirklicher Trend? Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg ist auch am Montag, dem zweiten Tag in Folge, unter 100. Laut Dashboard des Robert-Koch-Instituts ( RKI) liegt der Wert bei 80,6 (Sonntag: 98,1). Drei neue Infektionen kamen demnach dazu. Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis Landsberg insgesamt 3775 labordbedingte Corona-Fälle nachgewiesen. 64 Personen starben mit oder an Corona.

Nach Angaben des Landratsamtes Landsberg befinden sich derzeit 231 Infizierte beziehungsweise positiv Getestete in Quarantäne, ebenso 610 enge Kontaktpersonen. Im Klinikum werden derzeit fünf Covid-19-Patienten behandelt. Zwei von ihnen sind auf der Intensivstation, eine Person muss beatmet werden.

Der Inzidenzwert gibt wieder, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen (auf 100.000 Einwohner) infiziert haben beziehungsweise positiv getestet wurden. In die Statistik fließen lediglich laborbestätigte PCR-Tests. Nach dem neuen Infektionsschutzgesetz ("Bundes-Notbremse"), das seit Freitag gilt, liegt der Blick bei Lockerungen/Beschränkungen noch stärker auf dem Inzidenzwert. Liegt er fünf Tage hintereinander unter 100, gibt es am übernächsten Tag Lockerungen. Früher waren dazu lediglich drei Tage unter der Marke erforderlich. Das gab das Landratsamt Landsberg am Freitag bekannt.

