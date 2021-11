LT-Sportlerwahl: Fußballprofi Florian Neuhaus aus Kaufering ganz privat

Plus Der Kauferinger Florian Neuhaus ist der LT-Sportler des Jahres. Bei Borussia Mönchengladbach spielt der 24-Jährige in der Bundesliga. Den Kontakt zu seiner Heimatgemeinde hält er nach wie vor.

Im Rahmen der Sportlerehrung des Landkreises Landsberg zeichnet das Landsberger Tagblatt auch den LT-Sportler, die LT-Sportlerin und die LT-Mannschaft des Jahres aus. Angesichts der Entwicklung der Corona-Situation im Landkreis hat sich das Landsberger Tagblatt jedoch entschieden, auf eine Ehrung vor Ort im Rahmen der Sportlerehrung zu verzichten. Die Auszeichnung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt – die Gewinner wollen wir aber dennoch an dieser Stelle präsentieren. Der Sportler des Jahres ist Florian Neuhaus. Ihn stellen wir in einem Interview ebenso vor, wie die Sportlerin und die Mannschaft des Jahres, deren Interviews hier demnächst veröffentlicht werden.