Tödlicher Unfall auf B17: Fahrer hätte anhalten müssen

Plus Die Polizei sucht nach wie vor nach einem unbekannten Kipplasterfahrer. Nach dem tödlichen Unfall von Kinsau appelliert LT-Redakteur Dominic Wimmer an den Unbekannten.

Der Unfall, der sich am Dienstagabend auf der B17 bei Kinsau ereignet hat, ist tragisch genug. Ein junger Mann aus dem Landkreis Landsberg hat sein Leben verloren. Seine Freunde mussten zum Teil alles mitansehen und werden diesen schrecklichen Abend wohl nie wieder vergessen.