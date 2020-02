vor 3 Min.

Kommunalwahl 2020 in Greifenberg: Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Wahlergebnisse 2020 aktuell: Die Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Greifenberg finden am 15. März 2020 statt. Hier finden Sie das Ergebnis der Kommunalwahl 2020.

Greifenberg hat die Wahl: Bei der Kommunalwahl 2020 am 15. März stehen dort Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl an. Die Ergebnisse finden Sie aktuell hier bei uns.

Von Daniel Flemm

Auch in Greifenberg stehen am 15. März 2020 wichtige Entscheidungen an: Die Bürger des 2200-Seelen-Ortes im Landkreis Landsberg am Lech haben bei der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl die Chance, über die Zukunft ihrer Gemeinde zu entscheiden. Sobald die Ergebnisse am Wahltag vorliegen, veröffentlichen wir die Wahlergebnisse hier in diesem Artikel.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Greifenberg: Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl

Die Greifenberger sind am 15. März 2020 aufgerufen, die Wahllokale ihrer Gemeinde zu besuchen - falls sie nicht vorher bereits per Briefwahl abgestimmt haben. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet, danach beginnt die Auszählung. Sobald das Ergebnis vorliegt, wird dieser Artikel von uns aktualisiert.

Die Ergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Greifenberg veröffentlichen wir an dieser Stelle.

Wie in vielen anderen Gemeinden kommt es auch in Greifenberg zu einer Wachablösung im Rathaus: Bürgermeister Johann Albrecht hört auf. Für seine Nachfolge treten Hagen Adler (Neugreifenberg), Elisabeth Baus (Aktive Gemeinde) und Patricia Müller (Liebenswertes Dorf) an. Für die Liste Gemeinwohl meldete sich zuletzt noch Anton Ettner.

Für den Gemeinderat, der 14 Plätze umfasst, treten traditionell parteifreie Listen an: Neben den Bürgerlisten aus Beuern, Greifenberg und Neugreifenberg wollen auch die Aktive Gemeinde, das Liebenswerte Dorf und die Liste Gemeinwohl ins Gremium einziehen.

Ergebnis der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl in Greifenberg: Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl

Bei der Kommunalwahl 2014 wurde Johann Albrecht von der Liste Gemeinwohl im Amt bestätigt. Der Bürgermeister steht der Gemeinde seit 2008 vor.

So sah das Ergebnis der vergangenen Gemeinderat-Wahl in Greifenberg aus:

Gemeinwohl: 3 Sitze

Neugreifenberg : 5 Sitze

: 5 Sitze Beurer Liste: 2 Sitze

Aktive Gemeinde: 4 Sitze

