Landkreis Landsberg: Christbäume sammeln ist doch erlaubt

Der Christbaum-Abholservice wird im Januar Lücken aufweisen. In Schondorf (Bild) wird gesammelt, in Dießen und Kaufering nicht.

Plus Nachdem die Sammlungen im Landkreis Landsberg zunächst untersagt waren, können sie nun stattfinden. Doch die Corona-Auflagen erschweren den Ablauf.

Von Gerald Modlinger

Noch sind sie eine Zierde in den Wohnzimmern, doch wenn es Januar wird, stellt sich die Frage: Wohin mit dem nadelnden Christbaum? Vielerorts haben bislang Vereine aus dem Kreis Landsberg wie die Wasserwacht gegen einen kleinen Geldbetrag den vor die Tür gestellten Christbaum abgeholt. Doch wegen der Corona-Pandemie fällt dieser Service vielerorts aus.

Der Stand momentan: Ehrenamtliche Christbaumsammlungen sind trotz Ausgangsbeschränkungen möglich. Vor ein paar Tagen hatte das Landratsamt jedoch etwa der Schondorfer Wasserwacht die Sammelaktion noch untersagt. Begründung: Sie stelle keinen triftigen Grund dar, nach den Bestimmungen der aktuellen Infektionsschutzverordnung das Haus zu verlassen.

Es gilt die Regel: Nicht mehr als fünf Personen aus zwei Hausständen

Seit Dienstag gilt aber nun, wie Amtssprecher Wolfgang Müller mit Verweis auf das Innenministerium mitteilt, dass Vereine Christbäume einsammeln dürfen. „Soweit die Christbaum-Sammelaktion ehrenamtlich durchgeführt wird, ist diese an den allgemeinen Kontaktbeschränkungen zu messen und außerhalb der Zeiten der nächtlichen Ausgangssperre (21 bis 5 Uhr) grundsätzlich zulässig. Es können sich maximal zwei Hausstände an der Sammlung beteiligen, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt höchstens fünf Personen nicht überschritten wird; die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben dabei für die Gesamtzahl außer Betracht.“

Genau diese Beschränkungen könnten nun aber auch dazu führen, dass mancherorts keine Weihnachtsbäume gesammelt werden. Elke Koch, die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Kaufering, sieht vor allem die Zwei-Haushalte-Regel als schwierig an. Das würde bedeuten, dass zum Traktorfahrer als Sammler nur Eltern und Kinder oder Ehepartner aus einem Haushalt unterwegs sein dürfen. Die SPD reicht die mit den Christbäumen gesammelten Spenden an andere Organisationen weiter. Heuer wären die Pfadfinder bedacht worden.

Der Dießener Wasserwacht ist das Corona-Risiko zu groß

Christbäume einzusammeln, kann einem Verein schnell einen vierstelligen Euro-Betrag in die Kasse bringen. Wer seinen Baum von den Wasserwachten abholen lassen will, muss für vier Euro eine Banderole kaufen. In Schondorf und Greifenberg sammle man jährlich rund 300 Bäume ein, so Schriftführerin Anita Westphal von der Ortsgruppe. Inzwischen steht nach der behördlichen Kehrtwende fest, dass in den beiden Orten auch 2021 Christbäume eingesammelt werden. Termin: 16. Januar. Dagegen fällt die Sammlung in Dießen aus. Der Ortsgruppe gehe es dabei auch darum, die Sammler keinem Infektionsrisiko auszusetzen, betont die Vorsitzende Andrea Wessely.

Papiersammlungen von Vereinen bleiben hingegen laut Landratsamt bis vorerst 10. Januar untersagt. Diese seien keine ehrenamtliche Aktivität, heißt es zur Begründung. Denn das Sammelgut werde vom Landkreis abgekauft.

