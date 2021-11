Corona-Situation am Landsberger Klinikum verschärft sich

Im Landsberger Klinikum werden immer mehr Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Der Ärztliche Direktor richtet einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung.

Die Situation am Landsberger Klinikum verschärft sich weiter. Nach Angaben des Landratsamts werden dort momentan 17 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt und damit zwei mehr als am Dienstag. Fünf der Patientinnen oder Patienten befinden sich auf der Intensivstation.

Wie der Ärztliche Direktor Dr. Hubert Meyrl in einer Presseerklärung mitteilt, gebe es im Ivena-Rettungszweckverband der Landkreise Dachau, Fürstenfeldbruck, Starnberg und Landsberg Stand Dienstag durchschnittlich eine Intensivauslastung von 30 Prozent durch Covid-Patienten. In Landsberg seien aktuell fünf von elf Intensiv-Patienten an Covid-19 erkrankt.

Ärztlicher Direktor mit eindringlichen Appell

"Dies führt zu einem Engpass in der Intensivkapazität, so dass vereinzelt Operationen, die eine anschließende Intensivbehandlung erfordern, verschoben werden, oder Patienten in eine andere Klinik verlegt werden müssen", so Dr. Hubert Meyrl.

Sollte die Zahl der stationär behandlungsbedürftigen Covid-Patienten weiter zunehmen, sei mit Auswirkungen auf geplante stationäre Behandlungen zu rechnen. "Vor diesem Hintergrund ist es besonders wichtig, dass die Auffrischimpfungen in vulnerablen Gruppen zeitnah durchgeführt werden und sich bislang Ungeimpfte zur Impfung entschließen."

Inzidenz im Kreis Landsberg wieder unter 200

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) im Landkreis Landsberg ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) unterdessen 204,9 am Dienstag auf 183,4 am Mittwoch gesunken. Hintergrund dürfte auch das verminderte Testgeschehen rund um das verlängerte Wochenende sein. Nach Angaben des Landratsamts sind aktuell 425 Personen positiv getestet, 122 weitere müssen als enge Kontaktpersonen ebenfalls in Quarantäne bleiben.

