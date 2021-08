Honig im Raum Landsberg: Bienen bleibt genug fürs eigene Volk

Plus Wenn lokaler Honig zur Mangelware wird: Drei Imkerinnen und Imker aus dem Landkreis Landsberg erzählen, wie es ihnen und ihren Bienen dieses Jahr ergeht und was sie sich für die Zukunft wünschen

„Das war ein sehr anstrengendes Jahr“, sagt Imker Franz Schröttle aus Geltendorf. Der Winter habe sich Zeit gelassen, im April hätte dann zwar alles geblüht, doch das Jahr sei von Kälterückschlägen durchzogen worden. Bienen fliegen zwar bereits ab einer Temperatur von etwa zwölf Grad, aber wenn es keinen Nektar gibt, dann bleibt der Honig trotzdem aus. „Es ist eher der Einzelfall, dass der Imker gerade genügend Futterwaben als Reserve hat“, weiß der Geltendorfer, der selbst auch mit einem speziellen und streng kontrolliertem Zuckerwasser zufüttern muss. Es ist ein schwieriges Jahr für die Imkerinnen und Imker im Kreis Landsberg.