Landkreis Landsberg

18:45 Uhr

Kreis Landsberg: Luftfilter an Schulen sind umstritten

Das Foto zeigt die Lüftungsgerät in der Grundschule Scheuring und Schulleiterin Angelika Dott sowie Bürgermeister Konrad Maisterl.

Plus In Bayern sollen nach den Sommerferien Luftfilter in allen Klassenzimmern die Ausbreitung des Coronavirus verhindern. Doch deren Wirksamkeit wird angezweifelt. Wie die Schulen im Landkreis mit dem Thema umgehen

Von Christian Mühlhause, Daniel Weber, Gerald Modlinger und Frauke Vangierdegom und Thomas Wunder

Bayerns Schulen sollen nach den Sommerferien Luftfilter in allen Klassenräumen bereitstellen. Doch anderthalb Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie ist nur ein kleiner Teil der Schulräume mit modernen Luftreinigungssystemen ausgestattet. Droht ab Mitte September wieder Homeschooling, wenn die Infektionszahlen durch Urlaubsrückkehrer vielleicht wieder steigen? Unsere Zeitung hat nachgefragt, wie es um die Nachrüstung im Landkreis Landsberg bestellt ist.

