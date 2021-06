Landkreis Landsberg

Wann kommt die Delta-Variante im Kreis Landsberg an?

Plus Die Delta-Variante wird früher oder später auch den Kreis Landsberg erreichen. Welche Maßnahmen das Landratsamt beim Auftreten der Mutante treffen würde.

Von Dominik Stenzel

Im Landkreis Landsberg kehrt Normalität ein. Die Menschen genießen die Sonne am Ammersee oder im Freibad und treffen sich abends mit Freunden im Biergarten. Aufgrund der niedrigen Corona-Inzidenz – am Montag lag der Wert bei 6,6 – ist das alles möglich. Und doch rufen Politiker und Virologen in den vergangenen Tagen wieder verstärkt zur Vorsicht auf. Grund ist die sogenannte Delta-Variante, die wohl bald auch den Landkreis erreichen wird.

