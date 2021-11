Landsberg: Weiteres Todesopfer und Rekord bei Corona-Inzidenz

Im Kreis Landsberg stirbt eine weitere Person an einer Covid-19-Erkrankung. Die Corona-Inzidenz ist erneut deutlich angestiegen.

Im Landkreis Landsberg gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Das geht aus den vom Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen gemeldeten Zahlen hervor. Bereits am Samstag gab es drei weitere Todesopfer, so viele wie nie zuvor an einem Tag. Seit Beginn der Pandemie Anfang des Jahres 2020 sind damit insgesamt 94 Todesopfer im Landkreis Landsberg zu beklagen.

695 neue Corona-Fälle in einer Woche im Kreis Landsberg

Auch der Corona-Inzidenzwert hat im Landkreis Landsberg einen neuen Höchstwert erreicht, wie das RKI vermeldet. Laut Dashboard des Instituts liegt dieser nun bei 574,3 und damit um 18,2 Punkte höher als am Vortag. Dieser Wert sagt aus, wie viele Personen sich auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen infiziert haben. Am Sonntag kamen laut RKI 101 neue Fälle hinzu. Allein in den vergangenen sieben Tagen wurden 695 neue Fälle registriert. Die Zahl der Personen, die seit Beginn der Corona-Pandemie im Landkreis positiv getestet wurden, hat sich auf 6859 erhöht.

