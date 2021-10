Landsberger Derivataffäre: Verfahren gegen Ex-Kämmerer eingestellt

Plus Im April erklärt das Landgericht München die spekulativen Zinswetten der Stadt Landsberg für unwirksam. Wie sich das auf das Strafverfahren gegen den Ex-Kämmerer auswirkt.

Die mögliche Wende in der Landsberger Derivate-Affäre bedeutet nun wohl auch die Wende im Strafverfahren gegen den früheren Kämmerer Manfred Schilcher. Wie sein Anwalt, der Landsberger Joachim Feller, auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt, wurde das Verfahren vor dem Landgericht Augsburg endgültig eingestellt. Feller spricht von einem „Freispruch zweiter Klasse“ für seinen Mandanten, der eine Geldauflage zu tragen habe. Der „Freispruch“ könnte jetzt auch Folgen für die Schadenersatzklage der Stadt Landsberg gegen Manfred Schilcher haben.