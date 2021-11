Omikron-Variante: Landsberger Gesundheitsamt sucht Reiserückkehrer

Corona: Landsbergerinnen und Landsberger, die zuletzt in Virusvariantengebieten waren, sollen sich dringend beim Gesundheitsamt melden. Es gibt einen weiteren Todesfall.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Landsberg fordert Reiserückkehrer dringend auf, sich zu melden. Das hat das Landratsamt am Sonntagvormittag über eine Pressemitteilung bekanntgegeben. Die Behörde ist telefonisch unter 08191/1291551 erreichbar.

Omikron in Bayern: Reiserrückkehrer sollen sich dringend beim Gesundheitsamt melden

Am Samstag sind erstmals zwei Fälle der neuen, von der Weltgesundheitsorganisation als besorgniserregend eingestuften Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Das Robert-Koch-Institut hat folgende Gebiete als neue Virusvariantengebiete eingestuft: Südafrika, Botsuana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia und Simbabwe. Dies bedeutet, dass ab heute, Sonntag, 28. November, für nach Deutschland einreisende Personen aus diesen Gebieten, eine mindestens 14-tägige Quarantäne angeordnet werden muss, unabhängig vom Impfstatus.

So ist die Corona-Lage im Landkreis Landsberg

Derweil ist der Corona-Inzidenzwert nach Angaben des Landkreises Landsberg gestiegen und liegt am Sonntag bei 583,4. Am Vortag lag die Inzidenz bei 555,3 Dieser Wert sagt aus, wie viele Personen sich auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen infiziert haben. Aktuell befinden sich damit 1.466 Personen aufgrund eines positiven Tests in Quarantäne sowie weitere 745 enge Kontaktpersonen. Es gibt einen weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 , es handelt sich dabei um eine hochbetagte Person. Ob Vorerkrankungen vorlagen, ist nicht bekannt. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Corona-Pandemie im Landkreis positiv getestet wurden, hat sich auf 7552 erhöht, 5985 Bürgerinnen und Bürger gelten als genesen. 101 Menschen aus dem Landkreis Landsberg sind seit Beginn der Pandemie in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

Im Klinikum Landsberg werden 36 Covid-19-Patienten behandelt (Stand Samstag, 28.11.2021). Davon liegen laut Landratsamt fünf auf der Intensivstation.

