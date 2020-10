vor 31 Min.

Nach der Tragödie in Denklingen stehen die Todesursachen fest

Plus Auf einer Baustelle in Denklingen kommen vier Männer bei einem Unfall ums Leben. Jetzt steht fest, woran sie gestorben sind.

Von Thomas Wunder

Vier Tage nach dem tragischen Unfall auf einer Baustelle in Denklingen steht fest, wie die vier Männer gestorben sind. Auf dem Gelände einer Denklinger Baufirma war am Freitag eine Betondecke eingestürzt und hatte die Arbeiter im Alter von 37, 37, 34 und 16 Jahren verschüttet. Jetzt hat die Polizei die Ergebnisse der Obduktion und die genauen Todesursachen bekannt gegeben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg fand am Montag am Institut für Rechtsmedizin in München die Obduktion der vier Männer statt. Über das Ergebnis informiert Andreas Aichele vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Dienstagmittag. Demnach habe die Obduktion ergeben, dass drei Männer erdrückt worden sind. Sie seien an ihren "multiplen" Verletzungen gestorben. "Das war eine enorme Krafteinwirkung auf den Brustkorb", so Aichele. Das vierte Opfer sei erstickt.

Nach dem tödlichen Baustellen-Unfall in Denklingen erinnern Blumen und Kerzen an die vier Todesopfer. Bild: Julian Leitenstorfer

Wie Andreas Aichele sagt, ermittelt die Polizei derzeit in alle Richtungen. Dabei sei es auch wichtig, die genaue Todesursache zu kennen. "Schließlich steht auch fahrlässige Tötung im Raum." Bei einer Obduktion werde auch untersucht, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren. Im Denklinger Fall gebe es keine Hinweise darauf.

Mehrere Sachverständige sollen das Unglück in Denklingen klären

Um das Unglück zu klären, sind mehrere Sachverständige vor Ort. „Man bedient sich der Expertise von Fachleuten. Denn nicht jeder Kriminaler ist Baustatiker“, sagt Aichele. Darüber hinaus habe die Staatsanwaltschaft einen eigenen Gutachter eingeschaltet. Die Aufnahme des Sachverhalts sei noch nicht abgeschlossen. "Das wird in den nächsten Tagen der Fall sein", sagt Andreas Aichele. Dann werde die Unfallstelle wieder freigegeben.

In Denklingen sind vier Männer auf einer Baustelle ums Leben gekommen. Polizeisprecher Andreas Aichele erklärt, was dort passiert ist. Video: Thorsten Jordan

Bis Klarheit darüber herrscht, was die Tragödie mit vier Toten ausgelöst hat, können mehrere Wochen vergehen, wie die Polizeisprecher sagt. "Wir ermitteln gegen Unbekannt", sagt Andreas Aichele.

