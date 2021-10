Pürgen

10:56 Uhr

Wasser: Pöringer Gruppe saniert zwei Brunnen und investiert in Pitzling

Plus Zwei Brunnen bei Schwabhausen will die Pöringer Gruppe für 2,5 Millionen Euro sanieren. Es gibt aber noch offene Punkte. Handlungsbedarf in Pitzling.

Von Christian Mühlhause

Die Pöringer Gruppe versorgt die Gemeinden Penzing, Weil, Pürgen und Schwifting mit Wasser. Zwei konkrete Maßnahmen sollen die Versorgungssicherheit für die rund 13.000 Bürgerinnen und Bürger deutlich erhöhen. Dafür wurden in der vergangenen Verbandsversammlung Aufträge vergeben.

