Schöffelding

vor 17 Min.

Rettungskräfte proben in Schöffelding den Ernstfall

Plus In der Schöffeldinger Delo-Allee stellen Feuerwehren und Rettungsdienst einen Verkehrsunfall mit Verletzten nach. Dabei kommt es zu einer Panne.

Von Alwin Reiter

Ein großes Aufgebot an Rettungskräften gab es in der Delo-Allee von Schöffelding. Zwei Autos sind zusammengefahren, es gab vier Verletzte, davon drei Schwer- und ein Leichtverletzter mit Schleudertrauma, so das Szenario, das die Feuerwehr von Eresing, Windach und Schöffelding zusammen mit dem Rettungsdienst vom Roten Kreuz aus Landsberg und Notärzten vorfanden, aber es war nur eine Großübung in Technischer Hilfeleistung (THL).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

