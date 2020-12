vor 49 Min.

Schwerer Unfall mit vier Fahrzeugen auf der B17 bei Denklingen

Bei dem Unfall auf der B17 bei Denklingen ist ein Traktor in der Mitte auseinandergebrochen.

Auf der B17 bei Denklingen stoßen am Freitagabend vier Fahrzeuge zusammen. Ein Traktor bricht in der Mitte auseinander.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B17 bei Denklingen: Zwischen dem Lustberghof und der Ausfahrt Denklingen Süd sind am Freitagabend vier Fahrzeuge zusammengestoßen. Über den genauen Unfallhergang kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Was derzeit klar ist: An dem schweren Unfall, der sich gegen 17.30 Uhr ereignet hat, sind vier Fahrzeuge beteiligt, darunter ein Traktor, der in der Mitte auseinandergebrochen ist. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Vier Fahrzeuge sind an dem Unfall bei Denklingen beteiligt. Bild: Thorsten Jordan

In diesem Jahr haben sich im Gemeindegebiet von Denklingen mehrere schwere Verkehrsunfälle ereignet. Vier Menschen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg starben bei einem Unfall, der sich Anfang Juni auf der B17 ereignet hatte. Ein weiterer tödlicher Verkehrsunfall hatte sich Ende Oktober auf der Staatsstraße zwischen Osterzell und Sachsenried südlich von Denklingen ereignet. Dabei kam ein 18-jähriger Leichtkraftradfahrer aus dem Landkreis Weilheim-Schongau ums Leben.

Ein weiterer Schicksalsschlag ereilte die Gemeinde Mitte Oktober, als vier Männer auf einer Baustelle in Denklingen von einer einstürzenden Betondecke getötet wurden.

