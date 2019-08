12:50 Uhr

Siebenjähriger wird von Traktor erfasst und schwer verletzt

Der schwer verletzte Siebenjährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg gefolgen.

Der Bub fährt bei Weil bei der Heuernte auf der Ladeschaufel mit. Dann verliert er das Gleichgewicht und stürzt vor den Traktor.

Von Thomas Wunder

Dieser Fall erinnert an den Traktor-Unfall in Balderschwang im Allgäu, bei dem zwei Kinder überrollt wurden und ihren Verletzungen erlagen. Am Mittwochnachmittag hat sich ein Siebenjähriger aus dem Landkreis Dachau schwer verletzt, als er auf einem Feldweg bei Weil aus der Ladeschaufel eines Traktors gefallen ist und danach von dem Gefährt erfasst wurde.

Bei der Tante auf Ferienbesuch

Wie die Polizei jetzt meldet, ließ die 22-jährige Traktorfahrerin ihren Neffen, der sich auf Ferienbesuch bei ihr befand, beim Heutransport auf einem Feldweg in der Ladeschaufel mitfahren. Trotz der scheinbar geringen Geschwindigkeit verlor der Bub dabei das Gleichgewicht und fiel vor das Fahrzeug. Er wurde von diesem noch erfasst, weshalb der Siebenjährige schwer verletzt wurde.

Er kam mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum nach Augsburg. Die Fahrerin erlitt einen Schock, sie und die Angehörigen wurden durch das Kriseninterventionsteam betreut.

Gegen die Fahrerin wird nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Denn laut Polizei ist die Mitnahme von Personen in dieser Art und Weise verboten.

