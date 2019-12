Sind Feuerwerk und Böller bald Geschichte?

Plus Verängstigte Tiere, Feinstaub und Müll: Das Silvester-Feuerwerk steht immer mehr in der Kritik. Auch Bürgermeister aus dem Landkreis Landsberg rufen zum Verzicht auf. Die ersten Händler reagieren.

Verängstigte Tiere, Silvester-Smog und Neujahrsmüll: Ist es noch zeitgemäß, das neue Jahr mit Knallerei und nächtlichem Lichterglanz zu begrüßen? Immer deutlicher werden auch im Landkreis die Appelle, auf dieses Spektakel zum Jahreswechsel zu verzichten. Inzwischen nehmen die ersten Händler auch schon Feuerwerkskörper aus ihrem Sortiment oder überlegen, es im nächsten Jahr zu tun. Das LT hat sich zum Verkaufsstart am Samstag umgehört.

Räumlich begrenzte Feuerwerksverbote gibt es in einigen Gemeinden im Landkreis-Süden. So ist es in Apfeldorf, Reichling, Thaining und Vilgertshofen untersagt, innerhalb der Ortschaften Feuerwerkskörper zu zünden. In Vilgertshofen müssen seit dem vergangenen Jahreswechsel 100 Meter Abstand zu den Siedlungen gehalten werden, berichtet Bürgermeister Dr. Albert Thurner. „Die Feuerwerke sind tatsächlich merklich zurückgegangen“, beobachtete er im vergangenen Jahr. Verstöße gegen die Silvesterregeln habe es aber auch gegeben. Einigen Fällen sei im Nachhinein nachgegangen worden, Strafen seien aber nicht verhängt worden.

Zum Verbot kommt noch ein Appell

Wenn sich das Geschehen vors Dorf hinaus verlagert, entstehe aber oft ein größeres Müllproblem, erzählt Thurner weiter. Die Silvester-Feuerwerker räumten oft die Reste, die das bunte Spektakel hinterlässt, nicht auf. So habe sich im vergangenen Jahr ein Grundbesitzer über den Müll auf seiner Wiese beim Eichensee beschwert, wo viele Pflugdorfer und Stadler zum Jahreswechsel feierten. Heuer legt Thurner noch einen Appell drauf: Am besten wäre es, ganz aufs Feuerwerk zu verzichten, schließt er sich einem Aufruf des Landesbunds für Vogelschutz an.

So macht es erstmals auch der Finninger Bürgermeister Siegfried Weißenbach. Als Hundebesitzer wisse er vor allem, dass die Tiere unter der nächtlichen Knallerei leiden. Auch Weißenbach verweist auf den Müll, den die Feuerwerke hinterlassen. Verbote will er nicht verfügen: Weißenbach hat Zweifel, ob solche hinreichend begründet werden können. Auch die Stadt Landsberg setzt auf Appelle: Historische Gebäude könnten durch Funken oder brennende Teile von Raketen gefährdet sein, heißt es in einer Mitteilung. Die Folgen eines Brandes könnten – gerade in der eng bebauten Altstadt – verheerend sein. Deshalb werde gebeten, in der Altstadt und im Gebiet unterhalb der Neuen Bergstraße keine Feuerwerkskörper zu zünden.

Bei Obi in Landsberg gibt es heuer kein Feuerwerk

Die Debatte ums Feuerwerk ist inzwischen auch im Handel angekommen. Erste Geschäfte blasen den Feuerwerksverkauf bereits ab. Dazu gehört die Landsberger Obi-Filiale. Der stellvertretende Marktleiter Markus Werner verweist nicht nur auf Tiere und Umwelt, sondern auch darauf, dass der Markt ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht habe. Da falle es leicht, auf dieses Saisongeschäft zu verzichten. Auch in manchen Supermärkten wird überlegt, wie man es mit den Feuerwerkskörpern handhaben will, zum Beispiel im Uttinger Rewe-Markt: „Dieses Jahr gibt es noch Feuerwerke, im nächsten Jahr sind wir uns nicht so sicher“, erklärt Frederic Höcker von der Inhaberfamilie.

Bei Edeka in Rott sollen die Kunden entscheiden

Bei Edeka Welzmiller in Rott will Marktleiter Dirk Seifert hingegen am Feuerwerksverkauf festhalten. Die Kunden sollten selbst entscheiden, wie sie es mit dem Jahreswechsel halten, meint Seifert. Grundsätzlich gibt er zu bedenken, dass auch über andere Waren, die sich in einem Einzelhandelssortiment befinden, kontrovers diskutiert werde, etwa weil sie nicht unter „Idealbedingungen“ produziert werden. Wenn ein Kilogramm Hackfleisch für 3,90 Euro zu haben sei, sei fraglich, ob dieses mit allen von der Gesellschaft formulierten Tierwohl-Ansprüchen vereinbar sei.

Nach Mitternacht kann plötzlich Nebel entstehen

Trotz aller Debatten um Lärm, Staub und Müll haben die vom LT befragten Einzelhändler nach eigenen Aussagen bislang nicht feststellen können, dass die Nachfrage gesunken ist. Der Umsatz sei konstant geblieben, berichtet Ernst Sailer vom gleichnamigen Baumarkt in Landsberg. So sieht es auch Frederic Höcker: „Der Umsatz läuft immer sehr ähnlich, es wird fast ein bisschen mehr“ – und das trotz der Preise, die insbesondere für Batterien aufgerufen werden. Diese Batterien haben laut Höcker den Vorteil, dass sie durch herumfliegende Raketenteile kein großflächiges Müllproblem produzieren und eigentlich leicht aufgeräumt werden können. Was aber auch hier bliebe, seien der Lärm und der Feinstaub.

Dieser Feinstaub findet nun sogar Eingang in den Wetterbericht: Der Wetter-Dienstleister wetteronline.de kündigt für den Jahreswechsel Windstille an, und diese könne zu Böller-Nebel führen. „Der Rauch der Silvesterböller und Raketen trägt Milliarden feinster Partikel in die Atmosphäre. An diese dockt die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit an. In der Folge kann sich in kürzester Zeit dichter Nebel bilden.“ Und – Achtung, Autofahrer – die Sichtweite könne dadurch örtlich unter zehn Meter sinken.

