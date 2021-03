vor 16 Min.

So spürt das Rote Kreuz im Landkreis Landsberg die Corona-Krise

Während der Pandemie ändert sich auch das Aufgabengebiet des Roten Kreuzes im Landkreis Landsberg. Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner blickt zurück und stellt Veränderungen und Neuerungen vor.

Von Thomas Wunder

Die Corona-Pandemie hat auch in der täglichen Arbeit des Bayerischen Roten Kreuzes im Landkreis Landsberg Spuren hinterlassen. „Es war ein hartes und anstrengendes Jahr“, sagte Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner bei einer Pressekonferenz, bei der der Kreisverband Bilanz zog und auf das aktuelle Jahr vorausblickte. Da stehe vor allem die Fertigstellung des neuen Sozialzentrums im Landsberger Südwesten im Fokus.

Andreas Lehner, der seit mittlerweile zehn Jahren Kreisgeschäftsführer ist, ist mit der Entwicklung des Kreisverbands zufrieden. Im vergangenen Jahr habe man die 300er-Marke bei den hauptamtlichen Mitarbeitern geknackt. Er lobte die gute Zusammenarbeit zwischen den Haupt- und Ehrenamtlichen. Aktuell seien 1479 ehrenamtliche Helfer für das Rote Kreuz im Landkreis aktiv. Im vergangenen Jahr hätten sie 6254 Helferstunden absolviert, davon 1135 Stunden in Zusammenhang mit Corona.

Der Rettungsdienst hatte im Landkreis Landsberg weniger Einsätze als sonst

Aufgrund der Corona-Pandemie fielen im vergangenen Jahr einige Großveranstaltungen wie das Kaltenberger Ritterturnier aus. Eine Folge: weniger Sanitätsdienste für das Rote Kreuz. Aber auch bei den Rettungsdiensten habe es einen Rückgang gegeben. Als Beispiel nannte Andreas Lehner die Wasserwacht, auch wenn es spektakuläre Einsätze gegeben habe. Etwa den Unfall des jungen Mannes, der betrunken das Motorboot seines Vaters in einem Bojenfeld vor Riederau geschrottet habe.

Wasserwacht Die neun Ortsgruppen haben im vergangenen Jahr über 200 Einsätze absolviert, 41 weniger als im Jahr zuvor. Jugendarbeit und Ausbildungsstunden seien laut Lehner in der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen. Dennoch, alle stationären und mobilen Schnelleinsatzgruppen seien jederzeit in Alarmbereitschaft.

So soll das neue Sozialzentrum des BRK-Kreisverbands Landsberg aussehen. Bild: BRK Landsberg

Wohlfahrt & Soziales In den Kleiderläden in Landsberg, Kaufering und Dießen sind derzeit 125 Ehrenamtliche tätig. „Unseren Laden in Geltendorf mussten wir schließen“, sagte Marianne Asam, Bereichsleiterin Soziale Dienste. Er sei zu klein und noch nicht etabliert genug gewesen. Aufgrund der Pandemie konnte 2020 auch keine Seniorenarbeit stattfinden. Vereinsamung sei daher bei den Senioren ein großes Thema. Deswegen suche man den Kontakt via Telefon, so Asam.

Helfer vor Ort Die „Helfer vor Ort“ (HvO) überbrücken im Idealfall die Zeit, bis der Rettungsdienst eintrifft. in Denklingen , Dießen und Reichling seien insgesamt fast 650 Einsätze geleistet worden. Seit Mai 2020 gibt es auch einen HvO in Landsberg , der bis Ende vergangenen Jahres 115 Notfall- und fast 40 Hausnotrufeinsätze gefahren sei. Das neue Fahrzeug stellte Daniel Feller vor.

Kinderbetreuung In neun Einrichtungen im Landkreis betreut das Rote Kreuz über 900 Kinder. Spätestens im nächsten Jahr könnte die 1000er-Marke geknackt werden. meint Andreas Lehner . Heuer werde der Neubau der Kindertagesstätte in Weil eröffnet und in Lengenfeld soll der Anbau an das bestehende Gebäude fertiggestellt werden.

Über 500 Personen wurden von den Migrationsberatern des beraten. Die 48.500 Beratungskontakte hätten wegen der Corona-Pandemie vor allem telefonisch oder per E-Mail stattgefunden. Sozialzentrum Im September war der Spatenstich für das neue Sozialzentrum des Roten Kreuzes im Landsberger Südwesten. Fast eine Million Euro an Planungs- und Bauleistungen seien bereits geflossen. „Bis Ende des Jahres wird diese Summer auf 5,2 Millionen Euro anwachsen“, sagte der Kreisgeschäftsführer. Anfang nächsten Jahres solle das neue Gebäude in Betrieb genommen werden.

