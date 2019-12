vor 8 Min.

Tombola: Das sind die Gewinner

Die Preise können im „Hellmairs“ abgeholt werden

Über 700 verkaufte Lose, dazu einige Spenden – die Benefizaktion des „Hellmairs“ in Landsberg für die Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, war ein voller Erfolg. Entsprechend gut war die Stimmung bei der Gala, bei der die Gewinner der 32 Toppreise gezogen wurden (LT berichtete). Einen der Hauptpreise (Tisch auf der Wiesn) gewann Renate Neuner, die Frau von Oberbürgermeister Mathias Neuner. Sie konnte den Preis am Abend gleich persönlich entgegennehmen. Doch nicht alle Gewinner waren vor Ort. Sie können ihre Preise im Hellmairs abholen.

Das sind die Preise und die Gewinner (Losnummer gefettet): 1. Hardy´s Landsberg ein Jahr Platin Mitgliedschaft 958, 2. Clever Fit Landsberg Fitness ein Jahr „All in“ Mitgliedschaft 198, 3. Moritz Club Landsberg Wiesn-Tisch für zehn Personen 801, 4. Kohler Automo-bile/Land Rover Hurlach ein Wochenende Range Rover inklusive Gutschein 579, 5. Hellmairs Landsberg Sechs-Gang-Gala-Dinner für zwei Personen 947, 6. und 7. Sport2000 Landsberg Gutschein über jeweils 250 Euro 97 und 523, 8. B&S Photographie Landsberg Paar-Shooting 981, 9., 10. und 11. E-Shape Landsberg/Ramona Schmitt jeweils Gutschein über 150 Euro 142, 122 und 576, 12. Restaurant & Hotel Alter Pfarrhof Wernberg/Oberpfalz Übernachtung und Frühstück 227, 13. und 14. Aust Ästhetik Landsberg Gesichtsbehandlung 405 und 433, 15. Sparkasse Landsberg-Dießen Gutschein 100 Euro 959, 16. Studio 22 Tattoo Landsberg Gutschein 100 Euro 683, 17. Sport2000 Landsberg Deutschland-Trikot 557, 18. und 19. Cherwell Software München Parfümerie Gutschein jeweils 50 Euro 990 und 710, 20. Fischer Wirt Landsberg Gutschein 50 Euro 558, 21. Rotwild Trachten Landsberg Gutschein 50 Euro 245, 22. City Friseur/Sabine Valier Landsberg Haarverlängerung 532, 23., 24. und 25. Aust Ästhetik Landsberg 3D Haut-Analyse 202, 979 und 994, 26., 27. und 28. Sehform Optik Landsberg jeweils Gutschein 30 Euro 858, 992 und 58, 29., 30., 31. und 32. Olympia Filmtheater Landsberg Familien-Kino-Gutschein für vier Personen 926, 531, 709 und 139. (wu)

Die weiteren Preise der Aktion – es waren über 100 – und Gewinnnummern finden sich auf der Homepage des Hellmairs.

