17.09.2018

Über den Klimaschutz die Köpfe heißgeredet

Politiker diskutieren über die Energiewende. Warum so mancher Besucher am Ende enttäuscht nach Hause geht

St. Ottilien Die Energiewende und der Klimaschutz standen im Mittelpunkt eines Diskussionsabends im Kloster St. Ottilien. Dazu hatten drei Organisationen aus den Landkreisen Landsberg, Starnberg und Fürstenfeldbruck Mitglieder der vier Parteien eingeladen, die im bayerischen Landtag vertreten sind. Auf dem Podium standen für die SPD Christian Winklmeier, Direktkandidat im Stimmkreis Landsberg/Fürstenfeldbruck-West, sowie die Abgeordneten Hans Ritt (CSU), Martin Runge (Grüne) und Michael Piazolo (Freie Wähler).

Hans Ritt ist Bezirkskaminkehrermeister in Straubing. Er schilderte Erfahrungen mit seinen Kunden und sagte: „Umwälzpumpen sind die größten Energiefresser.“ Den Zuhörern empfahl er unter anderem zinsgünstige Darlehen für energetische Sanierungen.

Mit den nötigen Informationen zum Klimaschutz solle man schon bei Jugendlichen beginnen, forderte Michael Piazolo. „Weil bei diesem Thema viele Leute unsicher sind, müssen wir auch Anreize schaffen.“ Das sei aber nicht so einfach, weil von der Politik bestimmte Interessen bedient würden.

Martin Runge sagte, von der Bahn und Regierung seien oft nur Propaganda und leere Versprechungen zu hören. Die CSU-Staatsregierung unternehme viel zu wenig für den Klimaschutz in Bayern. Rund 100 Millionen Tonnen CO2-Emmissionen gebe es im Freistaat jedes Jahr, doch in den vergangenen 25 Jahren wurden gerade einmal zehn Prozent Emissionen eingespart. „In diesem Tempo erreichen wir das Klimaziel von Paris in 250 Jahren“, sagte Runge. Der Landkreis Fürstenfeldbruck habe sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 komplett auf erneuerbare Energien umzusteigen. „Davon sind wir weiter weg denn je.“

Christian Winklmeier meinte, dass bei den Bürgern ein Bewusstseinswandel notwendig ist und der Klimawandel enorme Kosten verursacht. „Für die junge Generation ist das eine Existenzfrage.“ Er kritisierte, dass die CSU der Autoindustrie zu stark entgegenkomme und empfahl den Zuhörern, Carsharing-Systeme zu nutzen. Winklmeier plädierte für den dringend benötigten Ausbau des Gleisnetzes der S4 Richtung Geltendorf: „Wer eine klimafreundliche Alternative zum Auto haben will, der muss den Nahverkehr unterstützen.“

Die vier Diskussionsteilnehmer schlugen einen Bogen von Bayern bis nach China, vom Gemeindefinanzierungsgesetz bis zur dritten Startbahn für den Münchner Flughafen. Moderiert wurde die Veranstaltung von der Journalistin Gabriele Uitz aus Kaufering. Die vielen Zahlen und Themen ließen bei manchen Zuhörern die Köpfe rauchen. „Ich hätte mir etwas weniger Politiker-Blabla gewünscht und mehr konkrete Tipps, was der Einzelne wirklich tun kann“, sagte zum Beispiel Karin Wild aus Dießen nach der Diskussion. (stö)

