Unglücke auf dem Ammersee: Suche nach vermisstem Segler eingestellt

Zwei Segler verunglücken auf dem Ammersee. Für einen 84-Jährigen aus Grafrath kommt jede Hilfe zu spät. Von einem 64-Jährigen bislang jede Spur.

Von Dieter Schöndorfer

„Der See holt sich jedes Jahr zwei Menschen.“ Diese makabre Bilanz, im Volksmund fest verankert, hat sich am Donnerstagnachmittag traurigerweise wieder einmal bewahrheitet. Ein 84-jähriger Segler aus Grafrath (Landkreis Fürstenfeldbruck) stürzte während eines plötzlich auftretenden Unwetters vom Boot in den See und verstarb nach seiner Rettung in einer Münchner Klinik. Von einem anderen Segler, der ebenfalls bei einem Unwetter mit seinem Boot kenterte, fehlt noch jede Spur. Der Mann aus dem Landkreis Starnberg ging unter und konnte von den Rettungskräften nicht mehr gefunden werden.

Trotz der schnellen Hilfe stirbt der Mann

Es waren für diese Tage typische Unwetter angesagt: schnell auftauchend, meist mit starken Windböen verbunden und dann schnell wieder vorbei. Trotzdem waren am Donnerstagnachmittag einige Segelboote auf dem Ammersee unterwegs. So auch der 84-jährige Mann, der mit einem Bekannten zum Segeln unterwegs war.

Aus noch nicht geklärter Ursache – die Polizei spricht von zu diesem Zeitpunkt (14 Uhr) bereits vorherrschenden starken Windböen und aktueller Unwetterwarnung – stürzte der Mann zwischen Schondorf und Utting plötzlich ins Wasser. Das Boot befand sich etwa in der Mitte des Sees. Beobachter sahen den Mann unmittelbar nach dem Sturz regungslos im Wasser treiben.

Sein Begleiter und die Passagiere eines gerade in der Nähe fahrenden Elektrobootes zogen den bewusstlosen Mann aus dem See und begannen sofort mit der Reanimation des Verunglückten. Die alarmierte Notärztin entschied, dass der Mann unter laufenden Reanimationsmaßnahmen mit dem Krankenwagen in eine Münchener Klinik gebracht wurde. Obwohl so schnell Hilfe vor Ort war und der 84-Jährige optimal betreut werden konnte, starb er noch am selben Abend in der Klinik.

Plötzlich geht der Mann unter

Inzwischen hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die Ermittlungen übernommen. Zur genauen Klärung der Todesursache wurde eine Obduktion des Grafrathers angeordnet. Das Ergebnis steht noch aus. Allerdings, so bestätigt Peter Grieser, Sprecher am Polizeipräsidium Oberbayern Nord, bestünden bisher keinerlei Anhaltspunkte für ein eventuelles Fremdverschulden.

Knapp eineinhalb Stunden nach dem Vorfall ereignete sich ein weiterer tragischer Vorfall, nicht weit entfernt etwa im Bereich zwischen Utting und Breitbrunn. Gegen 15.15 Uhr wurde der Pächter des Uttinger Strandbades, Rupert Riedel, von einem Gast auf eine im Wasser treibende Jolle aufmerksam gemacht. „Ich bin sofort runter ans Wasser und hab‘ gleichzeitig die Rettungsdienste alarmiert.“ Offenbar war dieses Mal während einer zweiten Schlechtwetterfront und erneut starken Windböen ein mit zwei Personen besetztes Segelboot gekentert. Beide fanden nach Angaben der Polizei zunächst noch Halt an der kieloben treibenden Jolle. Als der 68-jährige Mann aber offenbar versuchte, ein abtreibendes teil des Ruders zu sichern, trieb er selbst von dem Boot ab und ging nur wenig später unter.

Die Suche ist vorläufig eingestellt

Auch in diesem Fall waren die Retter schnell vor Ort, vor allem, da sich die Wasserwachten von Schondorf, Utting und Eching teilweise vom ersten Einsatz eine Stunde zuvor noch in der Nähe aufhielten. Die Polizei setzte sofort nach dem Gewitter zwei Hubschrauber ein. Sowohl das Boot der Wasserschutzpolizei als auch die der Wasserwachten suchten die Unglücksstelle nach dem Vermissten ab. Auch ein Linienschiff beteiligte sich an der Suche und auch die Fischer, so Polizeisprecher Peter Grießer, wurden über die Lage informiert und gebeten, die Augen offenzuhalten. Taucher wurden jedoch keine eingesetzt, da der See an dieser Stelle zwischen 40 und 50 Meter tief ist. Auch auf Wärmebildkameras wurde verzichtet, da sie, so ein Helfer, lediglich in eine Tiefe von etwa einem Meter in das Wasser „hineinsehen“ können. Allerdings musste die Suche nach dem Verunglückten am Abend erfolglos abgebrochen werden.

Am Freitag setzte die Polizei zwar erneut einen Hubschrauber und das Boot der Wasserschutzpolizei Dießen ein, doch der 64-Jährige aus dem Landkreis Starnberg bleibt verschwunden. Inzwischen sind auch die Suchmaßnahmen vorläufig eingestellt.

