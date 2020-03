Wahl: Nur in Schondorf bleibt das Rathaus in Grüner Hand

Plus Bilanz In Schondorf muss Alexander Herrmann lange um seine Wiederwahl bangen. In Dießen und Utting platzen die Träume der Grünen Kandidatinnen überraschend und die Enttäuschung ist groß. In den Gemeinderäten legt die Partei aber mitunter zu

Am Westufer des Ammersees wollten die Grünen die Rathäuser erobern. In Schondorf ist dies nur knapp gelungen, in Utting und Dießen wird es keinen Grünen Bürgermeister geben. Unsere Zeitung hat Reaktionen aus den drei Gemeinden eingefangen. Hannelore Baur, die es in Dießen nicht in die Stichwahl geschafft hat, muss sich gegen eine Gerücht wehren.

Die Grünen in Dießen konnten bei der Kommunalwahl zwar nicht ihre Bürgermeisterkandidatin Gabriele Übler durchsetzen, sie gewannen aber zwei zusätzliche Sitze und stellen nun fünf Gemeinderäte. Die CSU verliert einen Sitz auf vier und die SPD hat künftig nur noch zwei statt drei Sitze. Auch die UBV stellt nur noch einen Gemeinderat. Die Dießener Bürger bleiben bei vier Sitzen. Die größten Zugewinne haben die Freien Wähler gemacht, die nun mit sechs, statt mit vier Gemeinderäten vertreten sind. Und es gibt eine neue Gruppierung im Marktgemeinderat: Die Partei. Von den Parteien werden noch keine Wahlempfehlungen für die beiden Kandidaten in der Stichwahl gegeben, Besprechungen zu diesem Thema stehen zumeist noch an.

Die Wahl-Ergebnisse aus Dießen:

In die Stichwahl am 29. März sind Florian Zarbo ( Freie Wähler) mit 26,2 Prozent und Sandra Perzul (Dießener Bürger) mit 21,4 Prozent gekommen. Gabriele Übler erreichte 1219 Stimmen, ihr fehlten 24 Stimmen auf Perzul. Ein bitteres Erlebnis am Wahlabend, wie Gabriele Übler selbst sagt. Sie sei sehr enttäuscht gewesen, „aber das ist Politik“. Zumal die anfänglichen Auszählungen in den Urnenbezirken sie an siw Spitze gesehen hatten. „Ich bin jemand, der schnell nach vorne schaut“, sagt Gabriele Übler am Montag. „Wir haben einen deutlichen Zuwachs an Stimmen, das heißt zwei Sitze mehr und fast einen dritten erreicht.“

Gabriele Übler (Bündnis 90/Die Grünen). Bild: Julian Leitenstorfer

Das schlechtere Ergebnis bei den Briefwahlen führt Gabriele Übler darauf zurück, dass womöglich ältere Wähler, die eher konservativ orientiert seien, Briefwahl beantragten. Im Wahlkampf-Endspurt sei sicherlich auch noch die Podiumsdiskussion in der Mehrzweckhalle positiv gewesen, was bei den Urnenwählern eine Rolle gespielt habe. Ihr Lokalbonus sei den beiden geborenen Dießener Florian Zarbo und Sandra Perzul sicherlich auch zugutegekommen. Nach der anfänglichen Enttäuschung sehe sie jetzt auch den Vorteil, sich freier engagieren und Grüne Projekte anschieben zu können. Als Gemeinderätin erzielte Übler 3409 Stimmen.

Roland Kratzer, der 705 Stimmen (12,1 Prozent) als Bürgermeister und 2581 Stimmen als Gemeinderat erzielte, findet sein Ergebnis „absolut okay“. Kratzer trat für die CSU an, ist selbst aber kein Mitglied. Er sieht die Dießener CSU im Umbruch und ihn freut, dass mit Johannes Wernseher (1402 Stimmen) und Andreas Kölbl (1350 Stimmen) zwei junge Menschen in den Marktgemeinderat einziehen werden. Persönlich gibt Roland Kratzer eine Empfehlung für Sandra Perzul. Bitter ist der Wahlausgang dagegen für den Ortsvorsitzenden der CSU, Georg Stadler. Er konnte nur 1265 Stimmen erzielen und kann damit ebenso wie Gabriele Scheidl (1204 Stimmen) nicht mehr in den Gemeinderat einziehen. Trotzdem geht für Stadler die Welt nicht unter, obwohl er natürlich enttäuscht sei. Auch Edgar Maginot wurde nicht mehr gewählt.

Hannelore Baur Bild: Baur

„Was soll ich sagen?“ – Hanni Baur ist der Frust über ihr persönliches Ergebnis als Bürgermeisterkandidatin, aber auch das Ergebnis ihrer Partei im Marktgemeinderat und auch im Kreistag anzumerken. Sie erzielt als Bürgermeisterkandidatin 526 Stimmen und als Gemeinderätin 3195 Stimmen und wird gemeinsam mit Patrik Beausencourt (1351 Stimmen) die SPD im Marktgemeinderat vertreten. Kathrin Brachner-Kubat scheidet mit 533 Stimmen aus. „Ich denke, mein Engagement der letzten Jahrzehnte ist nicht gewürdigt worden.“ Hannelore Baur hat das Gefühl, dass sich die politische Landschaft ändert. Früher habe man am Bürger dran sein müssen in der Kommunalpolitik. Außerdem spricht Hanni Baur von einer „Materialschlacht“, die die Freien Wähler veranstaltet hätten. Aufgeben will die SPD-Gemeinderätin deswegen aber nicht und bezeichnet entsprechende Gerüchte als „Schmarrn“. Sie persönlich empfiehlt, Sandra Perzul zu wählen.

Mit dem gleichen Ausspruch wie Hanni Baur, kommentiert auch Volker Bippus sein Abschneiden: Der UBV-Marktgemeinderat erzielte 300 Stimmen und zieht als jetzt einziger Gemeinderat der UBV mit 1707 Stimmen ins Gremium ein. Enttäuscht ist auch Marianne Scharr (Gemeinsam für Dießen), die bisher für die Dießener Bürger im Gemeinderat saß. Sie bekam als Bürgermeisterkandidatin 303 Stimmen, kandidierte allerdings nicht mehr für den Gemeinderat.

Nicht mehr im Gremium ist auch Franz Kubat: Er wurde 1972 für die SPD in den Marktgemeinderat gewählt. 1990 gründete er die Dießener Bürger und saß bis jetzt für diese Gruppierung in dem Dießener Kommunalparlament. Dafür wurde Franz Sanktjohanser, der schon für die CSU und später für eine eigene Wählergruppierung Offener Kreis im Marktgemeinderat saß, nun als Dießener Bürger vertreten. Noch-Bürgermeister Herbert Kirsch wird künftig als Gemeinderat der Dießener Bürger am Ratstisch sitzen. Bei den Freien Wählern ist nur Peter Fastl von den bisherigen Gemeinderäten nicht mehr im neuen Gemeinderat vertreten.

Alexander Herrmann Bild: Yorck Dertinger

„Ich hatte mehr erwartet, aber es ist wie es ist.“ Amtsinhaber Alexander Herrmann (Grüne) konnte sich am Sonntag in Schondorf mit 51,5 Prozent der Stimmen nur knapp gegen seine CSU-Herausforderin Bettina Hölzle durchsetzen. Es seien aber sämtliche Ziele erreicht, so Herrmann: Das Bürgermeisteramt sei gehalten, die Grünen hätten zwei Sitze mehr im Gemeinderat, „und wir stehen auch im Kreistag gut da, das passt schon“. Eine „herbe Enttäuschung ist für Herrmann, dass weder in Dießen noch in Utting die grünen Bürgermeisterkandidatinnen Gabriele Übler und Renate Standfest gewonnen haben. „Ich hätte es beiden gegönnt.“ Die Grünen sind jetzt mit sieben Gemeinderäten im Schondorfer Ortsparlament vertreten, die CSU hat einen Sitz gewonnen und stellt sechs Gemeinderäte.

Die Ergebnisse der Wahl in Schondorf:

„Für mich ist die Situation jetzt komfortabler geworden“, beurteilt Herrmann die Lage. Mit dem Wegfall der SPD, die in der vergangenen Wahlperiode mit zwei Sitzen vertreten war, bleiben als dritte Kraft im Schondorfer Gemeinderat die Freien Wähler, die nur noch zwei, statt früher drei Gemeinderäte stellen werden. Seiner politischen Gegnerin gesteht Herrmann zu, einen „hervorragenden Wahlkampf mit viel Elan“, geführt zu haben.

Bettina Hölzle Bild: Hölzle

Von einem „bittersüßen Ergebnis“ spricht Bettina Hölzle. Sie hat verloren, ist aber auch stolz darauf, dass sie ein „extrem knappes Ergebnis“ gegen einen Amtsinhaber erzielt hat. Und das obwohl sie vor Ort in der Vergangenheit politisch nicht präsent gewesen sei, sondern in München. Sie freut sich, dass im Gemeinderat erfahrene Leute sein werden und auch mehrere junge Leute. Und sie freut sich auch auf die Zusammenarbeit mit Florian Hoffmann von der Ländlichen Wählergemeinschaft, der in Utting ins Rathaus einziehen wird und gemeinsamer Kandidat der CSU war.

Renate Standfest (Grüne). Bild: Standfest

Renate Standfest aus Utting ist enttäuscht: Monate hätten sie und ihr Team gekämpft, sagt die Bürgermeisterkandidatin von Grüne/Grünalternative Liste Sie unterlag mit 46,4 Prozent gegen Florian Hoffmann (53,6) von der Ländlichen Wählergemeinschaft, den auch CSU/Bürgerliste unterstützte. Standfest sieht die CSU einen Lagerwahlkampf betreiben: „Sie unterstützen Kandidaten anderer Parteien gegen die Grünen, wie in Kaufering Thomas Salzberger (SPD) und in Utting Florian Hoffmann.“

Die Wahl in Utting:

Die Kommunalwahl sei aber auch eine Persönlichkeitswahl und Utting habe sich für jemand anderes entschieden. Renate Standfest ist enttäuscht, dass sie nicht als Rathauschefin deutlich mehr anschieben und gestalten könne. „Wir werden in Utting aber weiter solide grüne Politik machen, wie in der Vergangenheit“, so Standfest. Die Grünen/GAL können dies auch mit einem Sitz mehr: Sie stellen sieben Gemeinderäte, CSU/Bürgerblock haben einen Platz verloren und sind nur noch zu fünft, während SPD und Ländliche Wähler weiterhin jeweils zwei Gemeinderäte stellen. Somit stehen sich Grüne/GAL und CSU/Bürgerliste gemeinsam mit den Ländlichen Wählern 7:7 gegenüber. Für Renate Standfest eine spannende Situation, denn die beiden SPD-Gemeinderäte Helmut Schiller und Florian Hansch stimmten öfters auch unterschiedlich ab.

Florian Hoffmann Bild: Anja Ostermann

Florian Hoffmann will keine Gräben ziehen, sondern dass man gemeinsam für den Ort arbeite, wie er dem LT sagte. Er glaubt, dass dies angesichts der Ausgangslage gut möglich ist: „Wir stellen den Bürgermeister und die Grünen haben einen Sitz hinzugewonnen.“ Für Hoffmann stand es anfangs 50:50 im Wettstreit mit seiner politischen Gegnerin. Er habe aber ein sehr positives Feedback im Ort bekommen und auch damit gerechnet, dass er ins Amt kommt. Hoffmann denkt, dass ihm seien Bodenständigkeit von den Wählern angerechnet wurde.

Spannend werden in Utting nicht nur künftige Abstimmungsverhältnisse, sondern auch die Besetzung in der Rathausverwaltung. Mit Florian Hoffmann ist der Verwaltungschef gesetzt. Da Hoffmann bisher aber im Bauamt arbeitete, muss dieser Posten auf jeden Fall besetzt werden.

Und sollte Florian Zarbo von den Freien Wählern am 29. März bei der Stichwahl in Dießen zum Bürgermeister gewählt werden, dann muss auch die Position des Geschäftsstellenleiters und Kämmerers in Utting ausgeschrieben werden.