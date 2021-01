vor 25 Min.

War bei Kaufering ein Wolf unterwegs?

Am Dienstagvormittag wurde auf der A96 bei Kaufering ein Tier angefahren, das eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Wolf haben soll.

Von Frauke Vangierdegom

Ob im Raum Kaufering in den vergangenen Tagen tatsächlich ein Wolf unterwegs war, lässt sich derzeit nicht mit Sicherheit sagen. Nur soviel steht fest: Am Dienstagvormittag wurde auf der A96 bei Kaufering ein Tier angefahren, das große Ähnlichkeit mit einem Wolf haben soll. Ob es sich dabei tatsächlich um einen Wolf handelt, wollte die Polizei in Landsberg auf Nachfrage des Landsberger Tagblatts aber nicht bestätigen. Dass es sich um einen Wolf handle, war in anderen Medien am Dienstag publiziert worden.

DNA-Untersuchung kann Wochen dauern

Der Kadaver, der momentan bei der Polizeiinspektion Landsberg liegt, soll in den nächsten Tagen vom Bayerischen Landesamt für Umwelt einer DNA-Untersuchung unterzogen werden. Erst dann könne Auskunft darüber gegeben werden, ob es sich um einen Hund oder einen Wolf handelt. Nach Angaben der Polizei werde die Untersuchung aber wohl erst in einigen Wochen abgeschlossen sein.

Bei dem Unfall mit dem Tier wurden, so die Polizei, keine Menschen verletzt.

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen