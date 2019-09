vor 32 Min.

Wie stark profitiert der Landkreis Landsberg vom Oktoberfest?

Mehrere Millionen Besucher strömen jedes Jahr auf die Münchner Wiesn. Einige der Gäste übernachten im Landkreis Landsberg. Was ein Geltendorfer Taxifahrer in diesen Tagen erlebt.

Von Christian Mühlhause

Während des Oktoberfestes herrscht Ausnahmezustand in München. Die Hotels sind teuer und ausgebucht und die Züge derart mit Partyvolk überfüllt, sodass so mancher Pendler aus dem Landkreis während dieser Zeit lieber aufs Auto umsteigt. Doch profitiert die Region wirtschaftlich auch vom Oktoberfest? Das LT hat sich umgehört.

Durchaus bemerkbar macht sich das weltgrößte Volksfest im Hotel Rid in Kaufering. Inhaber Walter Rid macht das vor allem an den Wochenenden fest. „Unser Hauptgeschäft machen wir normalerweise von Montag bis Freitag. Jetzt sind wir aber – im Gegensatz zu sonst – auch am Wochenende fast komplett ausgebucht.“ Unter anderem beherbergt er gerade Norddeutsche und Holländer, die auf die Wiesn fahren. „Was wir auch feststellen, dass Firmen gerne in dieser Zeit buchen, um ihren Gästen etwas zu bieten. Tagsüber sitzen sie in Konferenzen und abends geht es dann nach München.“ Die Preise hat er zur Wiesn jedoch nicht erhöht, betont Rid.

In München gibt es mehr Hotels als früher

Laut Hotelbetreiber Franz Wiesheu aus Utting (Wittelsbacher Hof) profitiert er eher indirekt vom Oktoberfest. „Zu uns kommen Gäste, die nicht bereit sind, die hohen Preise zu zahlen, die in München verlangt werden. Dabei handelt es sich aber vor allem um Geschäftsleute oder Menschen, die Verwandte in der Region besuchen.“ Er verlange zur Wiesn-Zeit denselben Preis wie sonst auch. Ganz grundsätzlich sei die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten im Landkreis aber auch nicht mehr so hoch wie noch vor einigen Jahren, so Wiesheu. „In München wurden viele neue Hotels gebaut.“ Hinzukomme, dass oft größere Gruppen eine Unterkunft suchten, dafür sei sein vergleichsweise kleines Hotel nicht geeignet.

Das kann auch der Kauferinger Hotelier Walter Rid bestätigen. „Würden wir einen Busservice zur Wiesn anbieten, hätten wir sicher noch mehr Gäste.“ Als „überschaubar“ bezeichnet Michael Hartmann vom Taxiunternehmen Steinherr in Dießen die Zahl von Fahrgästen, die zum Oktoberfest oder danach wieder heimgefahren werden wollen. „Da reden wir über wenige Fahrten. Die meisten setzen sich in Herrsching in die S-Bahn.“

Die Übernachtungszahlen am Ammersee sind stabil

Laut Ulrike Hawel, Leiterin der Tourist-Info in Dießen, ist die Zahl derer, die nur wegen der Wiesn am Westufer des Ammersees übernachten, eher gering. Ihrer Erfahrung nach machen die Gäste länger in Dießen Urlaub und dann auch mal einen Ausflug auf das Volksfest. Die Übernachtungszahlen im September seien über die Jahre betrachtet relativ stabil, so die Leiterin. Vergangenes Jahr waren es 1350. „Was wir allerdings nicht mitbekommen, ist die Zahl derer, die sich über Internetplattformen wie Airbnb bei privaten Vermietern einquartieren. Seit einigen Jahren müssen die Vermieter das bei uns nicht mehr melden.“

Für einen Taxifahrer ist es manchmal nicht leicht

Das bevorzugte Transportmittel, um nach München zu gelangen, sei der Zug, sagt Hawel. Allerdings müssen die Gäste in Geltendorf umsteigen. Dort hat das Taxiunternehmen von Anton Bosch seinen Sitz. Er profitiere nur in geringem Maße von dem Großereignis. „Die Gäste kommen abends innerhalb kurzer Zeit hier an. Und dann muss man schauen, dass man nicht unbedingt die völlig besoffenen als Fahrgäste erwischt.“ Er hat in der Vergangenheit diverse unschöne Erfahrungen mit Besuchern des Oktoberfestes gemacht, wie er dem LT erzählt. Er erlebe viele Heimkehrer, die betrunken und geizig seien. „Viele geben ihr gesamtes Geld auf der Wiesn aus und diskutieren dann mit mir über den Fahrpreis. Und während der Fahrt wird herumgeschrien, am Radio herumgespielt und vereinzelt auch ins Auto gespuckt.“

Doch es gibt auch Erlebnisse, an die sich Bosch gerne zurückdenkt. So konnte er diese Woche einem Schotten helfen, der eigentlich nach Dachau wollte, aber in Geltendorf gelandet war. „Er hat in München offenbar eine falsche Information bekommen und sich dann in S-Bahn nach Geltendorf gesetzt. Es war eine sehr angenehme Fahrt.“

