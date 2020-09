00:32 Uhr

Zwei Schwerverletzte nach Unfällen

Bei Dettenschwang stürzen zwei Motorradfahrerinnen fast an der selben Stelle

Auf den Straßen im Landkreis Landsberg haben sich am Wochenende drei schwere Verkehrsunfälle ereignet. Kurios dabei: Zwei Mal stürzten Motorradfahrerinnen auf der Staatsstraße zwischen Dießen und Rott, beide Male waren direkte Familienangehörige Zeugen des Unfallhergangs. In Dießen wurde zudem eine Radfahrerin schwer verletzt, die von einem Autofahrer übersehen worden war.

Am Samstagmittag hat sich auf der Staatsstraße zwischen Dießen und Rott in einem Waldstück kurz vor der Abzweigung nach Dettenschwang ein schwerer Motorradunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei kam eine 46-Jährige aus Unterschleißheim vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve mit ihrem Motorrad nach links von der Straße ab. Sie war mit Freunden in einer Motorradgruppe unterwegs, auch ihr Ehemann wurde Zeuge des Unglücks. Die Motorradfahrerin, die laut Polizei eine komplette Schutzkleidung trug, wurde mit Verdacht auf eine Rückenfraktur und ein Schädel-Hirn-Trauma ins Klinikum Landsberg gebracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Motorrads aus dem Straßengraben musste die Staatsstraße für etwa 30 Minuten gesperrt werden. Das Motorrad ist als Totalschaden anzusehen, teilt die Dießener Polizei mit. Die Schadenshöhe beträgt demnach etwa 10000 Euro.

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Freitagvormittag in Dießen ereignet. Dabei hat sich eine 54 Jahre alte Radfahrerin aus Dießen schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 8.50 Uhr mit ihrem E-Bike unterwegs, als sie ein entgegenkommender 24-jähriger Autofahrer aus Dießen offensichtlich übersah und noch vor ihr nach links in den Parkplatz des Rathauses einbog. Beim Zusammenstoß erlitt die Radfahrerin schwere Kopfverletzungen. Die 54-Jährige wurde in einem kritischen Zustand mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau geflogen. Der Autofahrer erlitt einen Schock und musste an der Unfallstelle betreut werden. Sowohl am Fahrrad als auch am Pkw entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden. Auf den 24-Jährigen kommt nun laut Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Dießen unter Telefon 08807/9211-0 zu melden.

Eine 18-jährige Motorradfahrerin ist am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße 2055 zwischen Abtsried und der Abzweigung nach Dettenschwang gestürzt und hat sich dabei am Fuß verletzt. Wie die Polizei meldet, ist der Unfall auf einen Fahrfehler der jungen Frau zurückzuführen. Sie geriet in einer Kurve ins Bankett und stürzte. Fremdbeteiligung konnte ausgeschlossen werden. Zeugin des Unfalls war die Mutter, die hinterer ihrer Tochter mit dem Auto herfuhr. Die 18-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Landsberg gebracht. Das Motorrad wurde laut Polizei leicht beschädigt. (wu)

