Unfall an Kreuzung: Hoher Sachschaden und eine Leichtverletzte

Die Kreuzung nördlich von Beuerbach ist unfallträchtig. Dieses Mal übersieht eine Autofahrerin einen anderen Wagen.

Am Mittwochnachmittag hat sich an der Kreuzung nördlich von Beuerbach erneut ein Unfall ereignet. Die Bilanz: Hoher Sachschaden und eine Leichtverletzte.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 25-jähriger Geltendorfer von Klosterlechfeld gegen 16.05 Uhr mit seinem Wagen auf der „Panzerstraße“ in Richtung Geltendorf, während eine 67-Jährige aus Kinsau von Scheuring kommend nach Beuerbach unterwegs war. Die Frau hatte ein Stoppschild zu beachten. Ihren Angaben zufolge hat sie auch an der Kreuzung gehalten.

Trotzdem, so die Polizei, übersah sie den Geltendorfer, der seitlich auf Höhe der Beifahrertüre in den Pkw der 67-Jährigen fuhr, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die Unfallverursacherin nicht wie vorgeschrieben an der unfallträchtigen Kreuzung anhielt. (AZ)

