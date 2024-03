Josefitag: Aussagen der Hohenfurcher Feuerwehrkapelle sorgen für Aufsehen

In Denklingen fand der traditionelle politische Josefitag der CSU statt. Die Feuerwehrkapelle äußert sich zum Thema Rechtsextremismus.

„Wir sind stolz Hohenfurcher zu sein und wir stehen hinter unserer Landjugend“, ruft der Kommandant der Feuerwehrkapelle Hohenfurch. So beginnt das Unterhaltungsprogramm der Feuerwehrkapelle beim politischen Josefitag der CSU in Denklingen, nachdem zuvor unter anderem Europapolitiker Manfred Weber gesprochen hatte. Das Publikum applaudiert der Kapelle, vereinzelt ist Unmut zu hören. Wie berichtet, war die Landjugend Hohenfurch am Lumpigen Donnerstag in Landsberg durch ausländerfeindliche Gesänge aufgefallen und steht deshalb stark in der Kritik.

Nach einem Lied gegen die Regierung in Berlin und die Berichterstattung über Hohenfurch spendiert der Gastgeber, der Denklinger Bürgermeister Andreas Braunegger, der Feuerwehrkapelle eine Runde Bier. Dann fährt der Kommandant fort, schießt gegen die Grünen und die Medien und sagt: „Die Presse hat den Weitblick verpasst, ob du rechtsextrem [bist] oder extrem recht hast.“ Die gut 130 Menschen im Saal bleiben still, auch vom Tisch der CSU mit Landrat Thomas Eichinger, Kreisvorsitzendem Michael Kießling und zahlreichen Lokalpolitikern kommt kein Einwand. Rückblick: In Landsberg war auf dem Wagen der Landjugend „Ausländer raus“ gesungen worden.

Nach dem satirischen Rundumschlag gibt es in Denklingen Applaus

Nach einer halben Stunde satirischem Rundumschlag gegen Regierungs- und Unionspolitiker erntet die Hohenfurcher Feuerwehrkapelle Applaus. Zahlreiche Rufe nach Zugabe ertönen im Saal. Diese beantwortet die Kapelle mit weiteren Liedern und marschiert schließlich mit einem „weiß-blau ist die Haselnuss, weil schwarz-braun wissen sie ja, ist schwierig“ spielend aus der Halle.

Bundestagsabgeordneter Michael Kießling kommentierte den Auftritt hinterher: „Wir wussten vorher nicht, was die sagen. Das ist eben künstlerische Freiheit.“ Am Tag nach der Veranstaltung äußert sich Kießling auf Nachfrage unserer Redaktion schriftlich: „Grundsätzlich möchte ich feststellen, dass es sich bei dem Auftritt der Feuerwehrkapelle Hohenfurch um einen satirischen Beitrag handelt, der sich allen voran kritisch mit politischen und öffentlichen Debatten auseinandersetzt. Nichtsdestotrotz möchte ich festhalten, dass wir als CSU-Kreisverband Landsberg am Lech jegliche Form von Extremismus, Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit schärfstens verurteilen.“

Beim politischen Josefitag in Denklingen gab es Beifall nach der Rede des Europapolitikers Manfred Weber. Foto: Christian Rudnik

Ursprünglich hatte der Abend mit einem Fokus auf den EU-Wahlkampf begonnen, für den Manfred Weber, Vorsitzender der Europäischen Volkspartei, angereist war. Auf seinem Weg nach Denklingen habe er an der B17 demonstrierende Bauern gesehen, beginnt er seine Rede. Er sprach den Landwirten seinen Respekt und Dank dafür aus, dass sie ihre Interessen und Themen in den vergangenen Wochen „in friedvoller Art und Weise“ auf die Straße gebracht hätten. Es gehe nicht um Almosen oder Subventionen, sondern darum, auf bayerischem Boden wettbewerbsfähig Lebensmittel produzieren zu können, sagt Weber.

Manfred Weber setzt auf neue Technologien bei Treibstoffen

Beim Klimaschutz stehe auch die CSU zu ambitionierten Zielen, denn dass beim Wintersport kein Schnee mehr liege, sei nicht normal und alle wüssten, dass hier eine Aufgabe angepackt werden müsse. Weber will dabei besonders auf Holz als regenerative Energiequelle setzen. Es benötige „mehr Pragmatismus und weniger linke Ideologie“ in Klimafragen und neue Technologien wie Treibstoffe aus Altfetten. So sei das von der EU beschlossene Verbrennerverbot bis 2035 ein „schwerer Fehler“, beschlossen von einer linken „unheiligen Mehrheit“. So würde „den Chinesen und den Südamerikanern eine deutsche Ingenieurstechnologie […] auf dem Silbertablett“ geschenkt.

Weber spricht über internationale Kooperationen und nennt das Flüchtlingsabkommen der EU mit Tunesien. Migration sei ein Thema, das bewege und für das die AfD ein Ventil biete. Deshalb wählten viele Menschen extreme Parteien und nicht etwa „weil sie radikal sind“, sagt Weber. Man müsse das Thema lösen, meint er und erzählt von absperrbaren Flüchtlingscamps, die die EU aktuell an ihren Außengrenzen errichte.

Beim politischen Josefitag in Denklingen sprachen (von links) Europapolitiker Manfred Weber, CSU-Kreisvorsitzender Michael Kießling und Landrat Thomas Eichinger. Foto: Christian Rudnik

Doch wenn es um die AfD gehe, müsse auch klar sein, dass die Partei EU-feindlich, radikal und nationalistisch sei. Angesichts des „Neonazi-Kerns“, der dahinter stehe, könne man nur aufstehen. Europa sei nicht perfekt, aber „wir wollen dieses Europa verbessern und in die Zukunft führen und wir werden es uns von diesen Neonazis nicht kaputt machen lassen“, proklamiert Weber.

Außerdem sagt er, dass ausländische Arbeitskräfte gebraucht würden, um den Wohlstand in Deutschland zu erhalten. So fordert er eine Migrationspolitik zu schaffen, „wo wir die zu uns holen, die uns nützen, nicht die, die uns ausnutzen.“ Dabei sei es allerdings besonders wichtig, die christlichen Werte Deutschlands zu bewahren und Feiertage wie Ostern oder Weihnachten zu verteidigen.

Den Ukrainekrieg thematisierte der Europakandidat zum Schluss. Die EU müsse alles tun, um die Ukrainer, die für Freiheit und Demokratie kämpften, zu unterstützen. „Ohne Sicherheit“, so Weber, „ist alles andere irrelevant.“ Dann verlässt er den Saal bevor die Hohenfurcher Feuerwehrkapelle ihren Auftritt hat.