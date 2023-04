Sven Curmann kehrt dem HC Landsberg den Rücken

Plus Landsbergs Kult-Spieler Sven Curmann wäre gerne Trainer beim HCL geblieben. Dazu kommt es nicht. Aber es gibt ein Wiedersehen in der Eishockey-Bayernliga.

Es war eine turbulente Saison in der Eishockey-Oberliga für den HC Landsberg. Neben vielen Niederlagen sorgte der Rücktritt von Trainer Sven Curmann für Schlagzeilen. Eigentlich wollte man den ehemaligen Kult-Spieler dennoch im Verein halten, hatte es damals geheißen. Doch jetzt steht fest: Curmann wird den HC Landsberg verlassen – mit gemischten Gefühlen.

Nach der Niederlage gegen Memmingen war Curmann im Februar von seinem Trainerposten zurückgetreten. Ein Schock damals auch für das Präsidium des HC Landsberg. Sven Curmann sei „ein wichtiger Bestandteil des Vereins“, hatte Präsident Frank Kurz damals gesagt, und dass man in engen Gesprächen bleiben werde.