Ein Entrachinger wird zum Diakon geweiht

Plus Thomas Becherer aus Entraching arbeitete im Bankgeschäft, bevor er Theologie studierte. Jetzt wird er Diakon. Doch das ist nicht sein einziger Dienst in der katholischen Kirche.

Thomas Becherer aus Entraching ist im Augsburger Dom zum Diakon geweiht worden – gemeinsam mit Christian Lang aus Weilheim. Den feierlichen Gottesdienst zelebrierte Bischof Bertram Meier, der auch die Weihe vornahm. Die Familien der neuen Diakone, die Priester und Diakone der Heimat- und Dienstpfarreien sowie zahlreiche Mitglieder dieser Pfarreien waren ebenso dabei. Bischof Bertram riet den beiden neuen Diakonen, Resonanzkörper für Gottes Wort zu sein, und buchstabierte die „DNA“ des Diakonats: Dienen, Nächstenliebe und Anbetung.

„Die feierliche Atmosphäre im Dom, Weihrauchschwaden, festliche Musik, die Sonne an diesem Tag, und auch die Anwesenheit vieler Diakone aus dem Bistum, die uns einzeln willkommen hießen, das alles machte den Weihegottesdienst zu einem schönen und ergreifenden Ereignis“, sagt Thomas Becherer. Doch besonders stark und intensiv seien die wenigen Sekunden gewesen, als der Bischof ihm die Hände aufgelegt habe: „Dieser, wenn auch kurze Moment, ist letztlich der entscheidende der gesamten Weiheliturgie.“