Eresing

06:02 Uhr

Geltendorf-Eresing: Auch im neuen Jahr gilt noch Tempo 50

Plus Auf der neuesten Straße im Landkreis Landsberg darf weiterhin nur 50 gefahren werden. Auch für das Landratsamt ist das inzwischen ein Ärgernis.

Von Gerald Modlinger

Auf der neuesten Straße im Landkreis Landsberg gilt auch im neuen Jahr noch Tempo 50: Seit September kann zwar auf der teilweise für insgesamt 2,9 Millionen Euro neu gebauten Kreisstraße zwischen Eresing und Geltendorf gefahren werden, allerdings stehen dort nach wie vor Tempo-50-Schilder. Der Grund dafür ist unverändert: Die Fledermausüberflughilfe ist weiterhin nicht fertiggestellt, verlautet auf Nachfrage unserer Redaktion einmal mehr aus dem Landratsamt.

Als Anfang Oktober die neu gebaute Straße für den Verkehr freigegeben werden konnte, hieß es, das Tempolimit werde nur vorübergehend gelten, bis die noch im Bau befindliche Fledermausüberflughilfe Ende Oktober funktionsfähig sei. Als dann im November Landrat Thomas Eichinger zum feierlichen Durchschneiden des Bands und zur symbolischen Verkehrsfreigabe kam, war die Überflughilfe nach wie vor unvollendet. Und auch am Tempolimit ließ die Untere Naturschutzbehörde nicht zu rütteln. Zwar trifft man in der kalten Jahreszeit in der Regel keine fliegenden Fledermäuse an, weil diese Winterschlaf halten. Aufgrund der relativ milden Temperaturen hielten die Tiere aber noch keine Winterruhe, hieß im November.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen