Zwei Diebe bedienen sich in unversperrten Autos in Eresing

In Eresing sind nachts zwei Männer unterwegs, die auf Bargeld und andere Sachen aus Autos aus sind. Sie werden von Überwachungskameras gefilmt.

Nach den Autoaufbrüchen auf dem Parkplatz südlich des Bahnhofs in Geltendorf in der vergangenen Woche sind jetzt auch im Ortsgebiet von Eresing Diebstähle aus Autos begangen worden, meldet die Dießener Polizei. Demnach waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von 1 bis 3 Uhr zwei unbekannte Männer auf der Suche nach unversperrten Fahrzeugen. Sie entwendeten daraus Bargeld und lose Gegenstände. Insgesamt sind bislang vier Geschädigte bekannt. Von den beiden Männern gibt es auch von Überwachungskameras zwei Aufzeichnungen, wodurch der Tatzeitraum vage eingegrenzt werden kann.

Einer der Täter war schmächtig, trug eine dunkle Baseball-Mütze, Jogginghose, Kapuzenpulli/-jacke und hatte eine Tasche umgehängt. Der zweite Mann kann anhand der Aufzeichnungen nicht beschrieben werden. Die Fahrzeuge waren alle unversperrt. Insgesamt machten die Diebe keine große Beute. Hinweise erbittet die Polizei in Dießen unter der Rufnummer 08807/92110. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auch darauf hin, abgestellte Fahrzeuge auch auf privaten Grundstücken immer abzusperren. (AZ)

