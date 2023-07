Zweiter tödlicher Verkehrsunfall bei Landsberg binnen zwei Tagen

Am Freitag ereignet sich erneut im südlichen Landkreis Landsberg ein tödlicher Verkehrsunfall. Zwischen Hofstetten und Finning kommt eine 65-jährige Frau ums Leben.

Innerhalb von zwei Tagen hat sich im Landkreis Landsberg am Freitag ein zweiter tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Am Freitag stießen gegen 18.30 Uhr zwischen Hofstetten und Finning zwei Autos zusammen. Eine 65-jährige Autofahrerin kam dabei ums Leben, meldete die Dießener Polizei in der Nacht auf Samstag.

Laut Polizeibericht passierte der Unfall, als ein 24-jähriger Autofahrer, der in Fahrtrichtung Finning unterwegs war, aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam, ins Bankett und anschließend ins Schleudern geriet. Infolgedessen fuhr er in den Gegenverkehr, wo er mit dem Auto einer 65-jährigen Frau frontal zusammenstieß. Beide Fahrzeuge kamen in den danebenliegenden Feldern zum Stehen. Die Autoinsassen wurden eingeklemmt und mussten von den Rettungskräften befreit werden. Für die 65-jährige Frau, bei der sofort eine Reanimation versucht wurde, kam jedoch trotz der hervorragenden Zusammenarbeit von Feuerwehr, Notärzten und Rettungsdienst jede Hilfe zu spät.

Der 24-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert.

Die Straße zwischen Hofstetten und Finning war mehrere Stunden gesperrt

Bei dem Aufprall der beiden Autos wurden auch Fahrzeugteile weggeschleudert, welche die Fahrzeugfront eines dritten Autos trafen und diese beschädigten. Die Insassen dieses Wagens blieben unverletzt.

Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 50.000 Euro beziffert. Die Kreisstraße zwischen Hofstetten und Finning war mehrere Stunden gesperrt. Die Polizeiinspektion Dießen ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung.

Lesen Sie dazu auch

Am Donnerstagnachmittag war es auf der neuen Lengenfelder Umgehungsstraße zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Auch dort geriet ein Autofahrer von der Straße ab und stieß mit einem anderen Auto zusammen, dessen Fahrerin dabei ums Leben kam. (AZ)