Geltendorf

vor 18 Min.

Eckhart-Georg Miehle: Langjähriger SPD-Kommunalpolitiker gestorben

Plus Ein Vierteljahrhundert gehörte Eckhart-Georg Miehle zu den prägenden politischen Persönlichkeiten in Geltendorf. Jetzt ist er im Alter von 83 Jahren gestorben.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Der langjährige Geltendorfer SPD-Kommunalpolitiker Eckhart-Georg Miehle ist tot. Wie jetzt bekannt wurde, starb er bereits am Mittwoch vor Ostern im Alter von 83 Jahren.

Miehle gehörte seit den 1990er-Jahren zu den prägenden Persönlichkeiten der Gemeindepolitik in Geltendorf. 1990 wurde er erstmals in den Gemeinderat gewählt und war seither Fraktionssprecher seiner Partei. In derselben Wahlperiode kam er als Nachrücker auch kurzzeitig in den Kreistag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen