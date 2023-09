Eine ungewöhnliche Berufung des Fußball-Bundestrainers

Plus Alles deutet darauf hin, dass Julian Nagelsmann aus Issing der nächste Fußball-Bundestrainer wird. Die Rahmenbedingungen, unter denen er das Amt antritt, sind ungewöhnlich.

In den vergangenen Jahren mochte man oft gar nicht mehr hinsehen, wenn die deutsche Nationalmannschaft kickte, so unansehnlich waren die Leistungen. Nun soll mit Julian Nagelsmann ein Trainer, der aus dem Kreis Landsberg stammt, die Freude und den Erfolg zurückbringen. Seine Berufung scheint nur noch eine Formalie zu sein und ist dennoch in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich.

Da ist die Vertragslaufzeit von gerade einmal zehn Monaten. Vertrauen und gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft gestalten wollen, stellt man sich anders vor. Will Nagelsmann danach zurück in den Vereinsfußball oder hat er hier eine Kröte des Verbands geschluckt? Der ist finanziell klamm. Zum einen entgingen dem DFB durch die schlechten Ergebnisse bei großen Turnieren Prämien in Millionenhöhe, zum anderen waren hohe Steuerrückstellungen nötig und der geschasste Bundestrainer Hansi Flick steht auch noch auf der Gehaltsliste.

